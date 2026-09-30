“Non per me soltanto”: a Spongano torna il reading in cammino di Ultimi Fuochi Teatro

SPONGANO (Lecce) – Dopo il tutto esaurito registrato nell’ultima edizione di Ultimi Fuochi Festival, torna a Spongano “Non per me soltanto”, il reading itinerante ideato e interpretato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele per la compagnia Ultimi Fuochi Teatro.

Nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre, il pubblico sarà condotto lungo un percorso inedito che si snoda tra il centro del paese e la campagna circostante. L’esperienza propone una forma di fruizione immersiva in cui gli spettatori, camminando al fianco degli attori, alterneranno l’ascolto dal vivo a quello in cuffia.

Al centro della narrazione vi è il legame tra una figlia e la figura paterna: una riflessione sulla memoria, sull’eredità degli ideali e sul valore delle scelte individuali al servizio della collettività.

Fondata nel 2013 dai due attori e autori, la compagnia Ultimi Fuochi Teatro opera stabilmente nel Salento, dove cura progetti di promozione culturale tra cui l’omonimo festival al tramonto e la gestione dell’ex mercato coperto di Spongano, riconvertito dal 2020 in spazio teatrale e laboratoriale.

Informazioni e prenotazioni

Spettacoli: 2, 3 e 4 ottobre, ore 17:45

Luogo: Spongano (coordinate comunicate in fase di prenotazione)

Capienza: Mantenuta la soglia limitata a 30 spettatori per replica

Durata: 50 minuti

Contatti: +39 388 127 1999 | infoultimifuochi@gmail.com (prenotazione obbligatoria)