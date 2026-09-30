Due auto incendiate e un’abitazione danneggiata nella notte tra Lecce e provincia, indagano i carabinieri

Lecce-Borgagne – Due auto in fiamme e un’abitazione danneggiata tra la serata di ieri e la notte scorsa. Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio di due autovetture in due distinti episodi tra Lecce e a provincia. E non si esclude l’origine dolosa.

Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 22 a Lecce, in via Caliò Pomponio, sulla via per San Ligorio, dove una squadra della sede centrale è intervenuta per l’incendio di una Kia Sportage, ampiamente danneggiata dalle fiamme e regolarmente parcheggiata nell’area condominiale.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto erano presenti anche i militari del Nucleo Radiomobile di Lecce, impegnati negli accertamenti di loro competenza e nella visione delle immagini delle telecamere presenti nella zona per l’avvio delle indagini sulle cause del rogo.

Successivamente, intorno alle 2:52, una seconda squadra della sede centrale è intervenuta a Borgagne, frazione del Comune di Melendugno, in via Fratelli Cairoli, per l’incendio di una Fiat 500X, parcheggiata sotto il porticato dell’abitazione del proprietario dell’auto.

In questo caso la vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme, che hanno provocato anche diversi danni all’edificio. Anche in questo intervento i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dei luoghi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vernole, per gli accertamenti e le indagini. Sono in corso gli accertamenti per determinare l’origine e le cause dei due incendi.