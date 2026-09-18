La Provincia per gli studenti con disabilità: dal 21 settembre al via i servizi di integrazione scolastica e di assistenza audiolesi e videolesi

LECCE – Anche in questo nuovo anno scolastico la Provincia di Lecce è al fianco degli studenti fragili, offrendo le fondamentali attività di assistenza, di sostegno e di accompagnamento, finalizzate a garantire il diritto allo studio che coinvolgeranno 570 ragazzi e ragazze.
Dopo la fase di acquisizione e successiva istruttoria delle domande, partono da lunedì 21 settembre, infatti, le due fondamentali prestazioni che l’Ente di Palazzo dei Celestini fornisce alle famiglie del territorio: il Servizio di integrazione scolastica per gli studenti delle scuole superiori ed il Servizio di assistenza scolastica ed extra scolastica per studenti audiolesi e videolesi delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecce. Tali servizi prevedono l’affiancamento, principalmente in orario scolastico, di operatori specializzati ai ragazzi con disabilità.
I beneficiari del Servizio di integrazione scolastica sono al momento 309 utenti che frequentano gli Istituti superiori di Lecce e provincia, mentre coloro che usufruiscono del Servizio di assistenza specialistica scolastica ed extra scolastica per studenti audiolesi e videolesi sono circa 80 utenti delle scuole di ogni ordine e grado del Salento.
Inoltre, l’Ente provinciale avvierà, da lunedì 28 settembre, anche il fondamentale servizio di Trasporto Assistito, che prevede il trasferimento casa-scuola e viceversa di tutti i ragazzi con disabilità che frequentano gli Istituti superiori. Si tratta di un vero e proprio “servizio pubblico dedicato”, che si snoda su tutto il territorio provinciale e che partirà contestualmente per tutti i 181 ragazzi che ne hanno fatto richiesta. Anche quest’anno, infatti, il servizio avrà uno start uguale per tutti gli studenti beneficiari, garantendo alle famiglie un aiuto concreto, a supporto dell’inserimento scolastico di questa comunità studentesca.
Tutte le attività sono pianificate e gestite dal Servizio Governance strategica e del PNRR, Promozione territoriale e Welfare della Provincia di Lecce, guidato dal dirigente Roberto Serra.
Il presidente della Provincia Fabio Tarantino sottolinea: “Garantire il diritto allo studio significa mettere ogni ragazza e ogni ragazzo nelle condizioni di frequentare la scuola e di viverla pienamente. Attraverso questo servizio la Provincia di Lecce fa la sua parte coinvolgendo complessivamente 570 studenti e le loro famiglie. L’integrazione scolastica, l’assistenza specialistica per gli studenti audiolesi e videolesi e il trasporto assistito sono servizi essenziali, che richiedono organizzazione, professionalità e una presenza capillare su tutto il territorio provinciale. Servizi che richiedono anche ascolto al fine, se necessario, di essere implementati e migliorati. Perché dietro a questi numeri ci sono studenti che devono poter costruire il proprio percorso formativo con le stesse opportunità dei loro coetanei e famiglie che devono poter contare su istituzioni presenti e affidabili. È una responsabilità precisa della Provincia e continueremo a lavorare perché questi servizi siano sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze delle persone”.
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