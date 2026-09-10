Lancia sassi in uno stabilimento balneare e ferisce un poliziotto, arrestato un 27enne

GALLIPOLI (Lecce) – Paura e tensione con l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine sul litorale di Baia Verde, a Gallipoli, dove un uomo di nazionalità gambiana ha creato disordini all’interno di uno stabilimento balneare, scagliando pietre contro le strutture e verso i presenti.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 12 di oggi: a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 relativa ad un uomo in escandescenza che lanciava pietre sulla strada, la Polizia di Stato è intervenuta sul lungomare Galileo Galilei, nei pressi del parcheggio di Baia Verde.

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli hanno individuato un 27enne in forte stato di agitazione e già noto agli uffici di polizia, con in mano un bastone in legno e alcune pietre.

Gli agenti delle Volanti gli hanno intimato di lasciare gli oggetti, ma l’uomo, dopo alcuni attimi di apparente calma, non ha desistito.

Così, l’operatore ha estratto il taser in dotazione, ma neppure questi avvertimenti sono serviti e l’uomo, con il bastone (poi risultato una gamba di una sedia in legno), ha colpito alla testa uno degli agenti.

Dopo aver utilizzato il taser, senza che i dardi andassero a segno a causa della rapidità di movimento dell’uomo, quest’ultimo è stato poi fermato dagli agenti con l’aiuto di un collega della Guardia di Finanza, libero dal servizio, che ha assistito alla scena.

Condotto in Commissariato per gli accertamenti, dopo aver sentito il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Lecce, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni e condotto in carcere, a Lecce. Sul conto dell’uomo sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Questura, al fine di valutare la sua posizione amministrativa.

Uno degli agenti della Polizia di Stato ha rimediato una lesione lacero contusa al capo, giudicata guaribile in 15 giorni, mentre l’altro ha riportato delle lesioni a una mano, giudicate guaribili in 20 giorni.