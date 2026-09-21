Bilancio positivo per la Narconon Volley Melendugno nel triangolare di Altamura: crescita e carattere

MELENDUGNO (Lecce) – Prosegue a ritmo serrato, ormai a sole due settimane dal via del Campionato Nazionale di Serie A2, il percorso di preparazione della Narconon Volley Melendugno, che domenica ha disputato un triangolare amichevole al PalaBaldassarra di Altamura, penultimo test del precampionato, prima dell’ultimo allenamento congiunto in programma sabato prossimo contro Olio Pantaleo Volley Fasano e Zero5 Castellana Grotte.

Le Guerriere di coach Simone Giunta hanno affrontato, nella stessa serata, la Star Volley Bisceglie, formazione di Serie B1, e la Panbiscò Leonessa Altamura, avversaria di A2 che il Melendugno ritroverà in campionato in uno dei due derby pugliesi stagionali, insieme all’Olio Pantaleo Volley Fasano. Prima dell’inizio delle sfide, un minuto di silenzio ha voluto ricordare la scomparsa di Sandro Mazzola, storica bandiera del calcio italiano.

Contro Bisceglie, disputata su due set per gestire i carichi di questo delicato momento stagionale, la Narconon ha condotto le operazioni con autorità, chiudendo 25-18 e 26-24. Prestazione di grande solidità a rete per Lara Gianfico, autrice di una gara di altissimo livello in attacco, mentre nel primo parziale un break al servizio di Perla Massaglia ha indirizzato in maniera decisiva il punteggio.

Ancora più intenso il confronto con la Panbiscò Leonessa Altamura, che ha regalato due set di alto livello, chiusi 25-19 e 22-25. Nel primo parziale il Melendugno ha controllato il match con grande solidità offensiva, trovando in Gaia Novello la vera trascinatrice del reparto d’attacco, autrice di una prestazione eccellente, e in Polina Malik la firma del punto che ha chiuso i conti. Nel secondo set le Guerriere sono partite fortissimo, portandosi rapidamente sul 6-1, ma, un po’ la stanchezza della seconda gara ravvicinata della giornata e la buona reazione della Panbiscò ha permesso alle padrone di casa di rimontare e chiudere in proprio favore, fissando il computo dei set sull’1 a 1.

I numeri confermano le buone sensazioni raccolte sul campo. Contro Bisceglie il Melendugno ha chiuso al 28% di efficienza offensiva contro il 20% avversario, con il 58% di ricezione positiva e ben 7 muri punto. Contro un’avversaria di pari categoria come Altamura, invece, la squadra ha addirittura sfiorato il 54% in attacco, a fronte del 32% delle Leonesse, confermando una ricezione solida al 54% e 6 muri vincenti.

Un rendimento reso ancora più significativo dal fatto che diverse atlete non erano al meglio della condizione fisica, e altre indisponibili: dal fronte biancorossonero mancavano Gaia Roserba e Aurora Micheletti, mentre situazione analoga si registrava anche in casa Altamura, priva di Valeria Caracuta, a riposo precauzionale, e della neoarrivata opposta cubana, ancora bloccata da formalità burocratiche: al suo posto Ashley Adubea, autrice di una buona gara. Un quadro condiviso, in questa fase, da molte squadre impegnate nella fase finale della preparazione.

Al termine della giornata, il viceallenatore Fabio Addati ha commentato così la prestazione delle sue giocatrici: “Siamo assolutamente in crescita, l’abbiamo visto nelle ultime uscite e, soprattutto, nell’uscita di oggi, dove le ragazze stanno rispettando tutti i sacrifici che fanno, tutto ciò che gli chiediamo in allenamento, i dettami tecnici e tattici che stiamo allenando in questo periodo. Penso che le ragazze stiano rispondendo benissimo al lavoro proposto e, infatti, siamo in crescita e le uscite del fine settimana lo dimostrano. Oggi in particolare, sia nella prima partita con Bisceglie che con quella con l’Altamura, abbiamo sicuramente espresso un ottimo gioco, soprattutto nella seconda gara. Nonostante fosse la seconda gara, siamo riusciti a tenere una bella lucidità e un bel carattere, quindi complimenti alle nostre ragazze.”

Un test impegnativo, dunque, ma dal bilancio più che positivo per la Narconon Volley Melendugno, che ora si prepara agli ultimi giorni di lavoro in vista dell’esordio in campionato.