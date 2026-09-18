“Un predicatore di successo”: sabato la presentazione del volume su Fra Caracciolo da Lecce

LECCE – Sabato, 19 settembre, alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Caracciolo, sarà presentato il volume, a cura di Mario Spedicato e Michele Carriero, ” Un predicatore di successo. Fra Roberto Caracciolo da Lecce nel 6° centenario della nascita, Giorgiani Editore.
Introduce e modera Mario Spedicato, Università del Salento, Presidente della Società di Storia Patria Lecce.
Intervengono Rosario Coluccia, Professore Emerito e Accademico della Crusca, e Giorgio Mantovano, Società di Storia Patria Lecce.
Il testo, di assoluto interesse, raccoglie i seguenti contributi:
– Massimo Tunno, Prologo;
– Mario Spedicato, Presentazione;
– Giacomo Mariani, Novità e prospettive di ricerca su Roberto Caracciolo;
– Rosalba Di Meglio, Tra riforma religiosa e dinamiche politico-sociali: l’Osservanza francescana nel Mezzogiorno tardomedievale;
– Letizia Pellegrini – Luca Basili, L’osservanza di Roberto da Lecce e l’Osservanza: nuovi documenti e una nuova prospettiva;
– Salvatore Leaci, Strategie di controllo sociale e modelli di comportamento nei sermoni di frate Roberto Caracciolo;
– Maria Giulia Leo, Lo specchio e la fede. Roberto Caracciolo e la corte aragonese;
– Federica Ventola, Roberto Caracciolo e la creazione del mondo tra filosofia e predicazione;
– Aldo Caputo, I Frati Minori in Terra d’Otranto dalle origini alla svolta Clementina del 1528;
– Mario Spedicato, La rinuncia di fra Roberto alla cattedra episcopale di Lecce (1485) ;
– Vito Luigi Castrignanò, Sulla fortuna di fra’ Roberto Caracciolo: una fonte settecentesca;
– Pawel Cholewicki, Black Sheep of the Cismontane Franciscan Observant Family: Roberto Caracciolo of Lecce and the Bosnian Friars Minor;
– Paolo Agostino Vetrugno, Il volto di Roberto Caracciolo. Dalla monumentalità rinascimentale alla tradizione a stampa d’età moderna;
– Ruggiero Doronzo, Alberico da Settefrati nel pensiero di Roberto Caracciolo. Il ‘Ponte del capello’ e le raffigurazioni dell’Aldilà nel Quattrocento;
– Marco Maggiore- Rachele Collandrone, Il frate e il duca: Roberto Caracciolo nelle Effemeridi di Giampiero Leostello;
– Alessandro Laporta, Un raro incunabolo di Roberto Caracciolo e il suo possessore.
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