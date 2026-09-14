L’almanacco di oggi 14 settembre

Il Santo del giorno: San Materno. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu saccu taccatu, no si sapi cce porta. Significato: Il sacco legato, non si sa cosa contiene.
– Sono nati in questo giorno
1914 Pietro Germi
1937 Renzo Piano
1938 Franco Califano
1947 Sam Neill
– Proverbio
Ognun vede le proprie oche come cigni
– Accadde oggi
1927 la famosa danzatrice Isadora Duncan muore strangolata dalla lunga sciarpa, impigliata nella ruota della Bugatti su cui viaggiava
– Scoperte
1955 Narinder Kapany inventa le fibbre ottiche