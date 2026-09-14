Ricetta del giorno: come fare la polenta

La polenta è una preparazione a base di farina di mais. Originariamente considerata un alimento povero, oggi viene preparata anche nei migliori ristoranti ed è apprezzata per la sua versatilità. Può essere servita come contorno, primo piatto e persino aperitivo o antipasto.

La preparazione della polenta è semplice, ma richiede attenzione e pazienza.

Ecco come fare la polenta

Ingredienti:

1 litro d’acqua

250 grammi di farina di mais (macinata fine o media)

Un pizzico di sale

Un cucchiaio di olio d’oliva (opzionale)

Procedimento:

Portare l’acqua a ebollizione in una pentola capiente;

Aggiungere il sale e l’olio d’oliva;

Versare a pioggia la farina di mais nell’acqua bollente, mescolando costantemente con una frusta per evitare la formazione di grumi;

Ridurre il fuoco e continuare a mescolare con un cucchiaio di legno per circa 40 minuti, finché la polenta non si stacca dalle pareti della pentola;

Una volta pronta, servir calda o fredda.

Tre Ricette con la polenta

Polenta con Funghi e Taleggio

Ingredienti:

250 g di polenta

500 g di funghi misti

200 g di formaggio Taleggio

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo tritato

Olio d’oliva

Sale e pepe

Preparare la polenta seguendo la ricetta base e versarla in una teglia rettangolare. Lasciare raffreddare e solidificare;

In una padella, scaldare l’olio d’oliva e aggiungere l’aglio schiacciato. Quando l’aglio è dorato, rimuoverlo e aggiungere i funghi tagliati a pezzi;

Cuocere i funghi a fuoco medio per circa 10-15 minuti e agiungere sale, pepe e prezzemolo.

Tagliare la polenta solidificata a fette e disporla su una teglia da forno. Coprire con i funghi e il formaggio Taleggio a pezzetti;

Infornare a 200°C per circa 10 minuti, finché il formaggio è fuso e dorato.

Polenta con Ragù di Salsiccia

Ingredienti:

250 g di polenta

300 g di salsiccia

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

400 g di passata di pomodoro

Vino rosso

Olio d’oliva

Sale e pepe

Preparare la polenta seguendo la ricetta base e tenerla al caldo;

In una padella, scaldare l’olio d’oliva e aggiungere cipolla, carota e sedano tritati finemente; Soffriggere fino a doratura;

Aggiungere la salsiccia sbriciolata e cuocere finché non è ben rosolata;

Sfumare con un po’ di vino rosso e lasciare evaporare.

Aggiungere la passata di pomodoro, sale e pepe;

Cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti;

Servire la polenta calda con il ragù di salsiccia sopra.

Polenta Grigliata con Gorgonzola e Noci

Ingredienti:

250 g di polenta

200 g di formaggio Gorgonzola

50 g di noci tritate

Olio d’oliva

Sale e pepe

Preparare la polenta seguendo la ricetta base e versarla in una teglia rettangolare. Lasciare raffreddare e solidificare;

Tagliare la polenta a fette e grigliarla su una piastra calda, spennellando con un po’ d’olio d’oliva

Disporre le fette di polenta grigliata su un piatto da portata e aggiungere il Gorgonzola a pezzetti sopra ogni fetta;

Cospargere con le noci tritate e condire con un filo d’olio d’oliva, sale e pepe:

Infornare a 180°C per circa 10 minuti, finché il formaggio è fuso. Servire caldo.