Ricetta del giorno: come fare la polenta

La polenta è una preparazione a base di farina di mais. Originariamente considerata un alimento povero, oggi viene preparata anche nei migliori ristoranti ed è apprezzata per la sua versatilità. Può essere servita come contorno, primo piatto e persino aperitivo o antipasto.
La preparazione della polenta è semplice, ma richiede attenzione e pazienza.
Ecco come fare la polenta
Ingredienti:
1 litro d’acqua
250 grammi di farina di mais (macinata fine o media)
Un pizzico di sale
Un cucchiaio di olio d’oliva (opzionale)
Procedimento:
Portare l’acqua a ebollizione in una pentola capiente;
Aggiungere il sale e l’olio d’oliva;
Versare a pioggia la farina di mais nell’acqua bollente, mescolando costantemente con una frusta per evitare la formazione di grumi;
Ridurre il fuoco e continuare a mescolare con un cucchiaio di legno per circa 40 minuti, finché la polenta non si stacca dalle pareti della pentola;
Una volta pronta, servir calda o fredda.
Tre Ricette con la polenta
Polenta con Funghi e Taleggio
Ingredienti:
250 g di polenta
500 g di funghi misti
200 g di formaggio Taleggio
1 spicchio d’aglio
Prezzemolo tritato
Olio d’oliva
Sale e pepe
Preparare la polenta seguendo la ricetta base e versarla in una teglia rettangolare. Lasciare raffreddare e solidificare;
In una padella, scaldare l’olio d’oliva e aggiungere l’aglio schiacciato. Quando l’aglio è dorato, rimuoverlo e aggiungere i funghi tagliati a pezzi;
Cuocere i funghi a fuoco medio per circa 10-15 minuti e agiungere sale, pepe e prezzemolo.
Tagliare la polenta solidificata a fette e disporla su una teglia da forno. Coprire con i funghi e il formaggio Taleggio a pezzetti;
Infornare a 200°C per circa 10 minuti, finché il formaggio è fuso e dorato.
Polenta con Ragù di Salsiccia
Ingredienti:
250 g di polenta
300 g di salsiccia
1 cipolla
1 carota
1 costa di sedano
400 g di passata di pomodoro
Vino rosso
Olio d’oliva
Sale e pepe
Preparare la polenta seguendo la ricetta base e tenerla al caldo;
In una padella, scaldare l’olio d’oliva e aggiungere cipolla, carota e sedano tritati finemente; Soffriggere fino a doratura;
Aggiungere la salsiccia sbriciolata e cuocere finché non è ben rosolata;
Sfumare con un po’ di vino rosso e lasciare evaporare.
Aggiungere la passata di pomodoro, sale e pepe;
Cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti;
Servire la polenta calda con il ragù di salsiccia sopra.
Polenta Grigliata con Gorgonzola e Noci
Ingredienti:
250 g di polenta
200 g di formaggio Gorgonzola
50 g di noci tritate
Olio d’oliva
Sale e pepe
Preparare la polenta seguendo la ricetta base e versarla in una teglia rettangolare. Lasciare raffreddare e solidificare;
Tagliare la polenta a fette e grigliarla su una piastra calda, spennellando con un po’ d’olio d’oliva
Disporre le fette di polenta grigliata su un piatto da portata e aggiungere il Gorgonzola a pezzetti sopra ogni fetta;
Cospargere con le noci tritate e condire con un filo d’olio d’oliva, sale e pepe:
Infornare a 180°C per circa 10 minuti, finché il formaggio è fuso. Servire caldo.