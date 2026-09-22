Fidanzati uccisi in via Montello, master in mediazione familiare intitolato ad Eleonora

LECCE – Si è svolta ieri mattina nell’Università del Salento la cerimonia di consegna dei diplomi ai primi 13 mediatori familiari del master di 1° livello ‘Eleonora Manta-Mediafam’, intitolato alla memoria della 30enne uccisa a Lecce insieme con il suo fidanzato, Daniele De Santis, il 21 settembre 2020.
Nel sesto anniversario del duplice omicidio, la mamma di Eleonora, Rossana Carpentieri, ha consegnato i diplomi ai neo mediatori familiari. “In questo giorno si realizza il sogno di Eleonora – commenta la mamma – quello di aiutare i ragazzi nei conflitti familiari, tutelare e salvaguardare i diritti, soprattutto quelli dei minori, che soffrono per la conflittualità all’interno delle loro famiglie”.
Nel pomeriggio, in viale San Paolo a Seclì, paese d’origine di Eleonora, la cerimonia di commemorazione dei due fidanzati uccisi da Antonio De Marco, studente di infermieristica, ex coinquilino della coppia, che sta scontando una condanna definitiva all’ergastolo.
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