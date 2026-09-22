Scontro tra due auto e cinque persone, tra cui una donna di 90 anni, restano ferite

Sannicola (Lecce) – Violento scontro tra due auto e cinque persone restano ferite e finiscono in ospedale.
L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli, all’altezza di Sannicola, nei pressi dello svincolo di collegamento con la Statale 274.
Come detto, nell’impatto sono state coinvolte due auto, una Mercedes e una Fiat Punto e proprio le cinque persone a bordo di quest’ultima vettura, tra cui una donna di 90 anni, sono rimaste ferite.
Sul posto sono intervenuti operatori e mezzi del 118: tre feriti, tra cui l’anziana, sono stati trasportati all’ospedale di Lecce, le altre due a Casarano. In ogni caso, le condizioni di tutti non destano preoccupazione.
L’incidente ha ovviamente creato qualche rallentamento al traffico e quindi disagi, perché le forze dell’ordine hanno chiuso quel tratto di strada per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi.
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