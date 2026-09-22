Università del Salento, Pagliaro (FdI): “Con la rettrice Aiello visione condivisa per opportunità nostri giovani e crescita territorio”

LECCE – “Confronto cordiale e costruttivo con la rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, sul ruolo dell’Ateneo e sulle prospettive del territorio”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del gruppo Fratelli d’Italia, a seguito dell’incontro con la rettrice Aiello.

“Abbiamo condiviso la centralità strategica dell’università per la crescita del Salento e la necessità di ampliare e qualificare sempre di più l’offerta formativa per i nostri giovani. Va in questa direzione l’attivazione della Facoltà di Medicina, che sta dando buoni risultati. Da accelerare, invece, l’iter per l’attivazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Vito Fazzi di Lecce, per garantirle autonomia gestionale e offrire alta formazione ai nostri futuri medici. Pari attenzione meritano il progetto di istituire una Facoltà di Architettura a Lecce, e di rafforzare l’area agraria a partire dal corso di laurea triennale in Scienze Agrarie e Vitivinicole, già attivo e attrattivo. Obiettivi ambiziosi e importanti, per il cui raggiungimento occorre l’impegno della Regione Puglia, che mi sono impegnato a sollecitare nel mio ruolo istituzionale. Tutto questo per contribuire alla crescita di UniSalento, motore di sviluppo economico, sociale e culturale delle province di Lecce, Brindisi e Taranto”