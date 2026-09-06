Ritrovata la cucciola Kikka: si concludono con un lieto fine le ricerche

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Kikka, la cagnolina di appena quattro mesi scomparsa la sera di domenica scorsa nei pressi dell’area di sgambamento comunale di Acquarica del Capo. Dopo giorni di apprensione, la cucciola è stata rintracciata e riconsegnata sana e salva ai suoi proprietari.

La svolta nelle operazioni di ricerca è arrivata grazie alla segnalazione di una cittadina residente nella zona dell’edilizia popolare. Avvisata tempestivamente dalla proprietaria dell’animale, Antonella Pirelli, referente dell’associazione Qua la Zampa Rescue ODV ed esperta in interventi di recupero, si è recata sul posto riuscendo a individuare la cagnolina, che si era nascosta tra la vegetazione spontanea, mettendola in sicurezza.

Una mobilitazione di rete per il recupero

Il felice esito delle ricerche è giunto al termine di un’imponente macchina organizzativa che ha visto la cooperazione di istituzioni, forze operative e volontari del territorio.

Agli interventi sul campo hanno preso parte i Vigili del Fuoco, le guardie del Nucleo Operativo N.O.G.E.Z. del Comando Provinciale di Lecce e gli operatori di Salento Drone, impegnati nel monitoraggio aereo delle aree rurali vicine.

L’associazione Qua la Zampa Rescue ODV ha espresso il proprio ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Presicce-Acquarica, all’Assessorato al Benessere degli Animali e ai volontari delle associazioni dei comuni limitrofi di Salve e Felline per la collaborazione prestata nelle fasi di perlustrazione.