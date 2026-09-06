L’assessore alla cultura Francesco Danieli candidato sindaco per Galatone

GALATONE – “Costruiamo una fase nuova, petra su petra”. Francesco Danieli, conosciuto da tutti come “Mesciu Cicciu”, è il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Galatone della coalizione civica e politica composta da PD Galatone, La Meglio Gioventù, Galatone Protagonista, Insieme per Galatone, GalatonÈ e Galatone al Centro. Una scelta che parte da quanto di positivo è stato costruito negli ultimi anni, ma guarda già oltre: consolidare ciò che funziona e aprire una fase nuova per la città.

“Danieli è un intellettuale che non ha mai separato il sapere dal fare”, spiega il comunicato che annuncia la sua candidatura.



Dottore di ricerca in Teologia–Storia, dopo studi postuniversitari in Archeologia cristiana e una specializzazione storica a Roma, per un decennio ha collaborato con l’Università del Salento e ha pubblicato oltre venti monografie. Dirige a Milano Krínomai, rivista italiana di storia e critica delle Arti e la collana scientifica Gli Argonauti delle Edizioni Universitarie Romane.

Ma non solo. Danieli è soprattutto un costruttore, nel senso più pieno del termine. Muratore, pittore e scultore, passa con naturalezza dai libri alla pietra, dallo studio al cantiere, senza aver mai considerato il lavoro delle mani meno nobile di quello dell’intelletto. La sua storia è profondamente intrecciata a quella di Galatone: ai suoi luoghi, ai riti, alle feste, alla devozione popolare e a quelle tradizioni respirate fin dall’infanzia, poi studiate, raccontate e custodite. Per Danieli, la memoria non è nostalgia: è ciò che permette a una comunità di sapere chi è mentre decide cosa vuole diventare.

Da circa un anno è assessore alla Cultura, al Centro storico e alla Pubblica Istruzione nella Giunta guidata dal sindaco Flavio Filoni. Un’esperienza sicuramente breve ma intensa, che gli ha consentito di conoscere dall’interno la macchina amministrativa, le sue possibilità, i suoi tempi e le difficoltà che occorre affrontare per trasformare un progetto in un risultato.

“È da qui che nasce la scelta della coalizione: non cancellare ciò che è stato fatto, ma valorizzare ciò che funziona e costruire ciò che ancora manca. L’Amministrazione Filoni ha posto basi importanti; il prossimo mandato dovrà rappresentare un passo ulteriore. Non una continuità immobile e neppure una rottura artificiale con il passato. Una scelta alla luce del sole per inaugurare una nuova fase”.

“Non partiamo da zero”, dichiara Danieli. “Galatone possiede già moltissimo: persone, competenze, imprese e imprenditori di alta capacità, cultura, storia, bellezza e tradizioni. Ringrazio il sindaco Flavio Filoni per la fiducia e per il lavoro svolto insieme. Ora dobbiamo costruire sopra quelle fondamenta.Questa candidatura nasce da una coalizione, ma vuole appartenere a Galatone intera: a chi già ci sostiene, a chi vorrà avvicinarsi e a tutte le persone di buona volontà che hanno qualcosa da dare alla nostra città”.

“Con tutta la coalizione e con chi vorrà camminare con noi dobbiamo costruire una proposta capace di unire, con idee nuove e con la capacità di stare insieme. Credo in una politica alla luce del sole, nella quale le responsabilità abbiano un nome e cognome e le scelte vengano spiegate. Amministrare significa ascoltare, decidere e assumersi la responsabilità di ciò che si fa. Vorrei mettere a disposizione di Galatone quello che ho imparato nella mia vita: studiare prima di fare, ascoltare prima di decidere e rimboccarsi le maniche quando arriva il momento di costruire. La nuova fase dovrà partire proprio da ciò che Galatone già possiede: centro storico, scuola, artigianato, commercio, agricoltura, imprese, associazioni, cultura, tradizioni e persone straordinarie. Un patrimonio da custodire, ma soprattutto da mettere in movimento, perché identità e memoria possano diventare anche sviluppo, opportunità e qualità della vita”.

“Una città non si costruisce da soli – spiega Danieli – Servono persone diverse, competenze diverse e punti di vista diversi. Conta sapere dove vogliamo andare e avere la pazienza di arrivarci insieme, per costruire il futuro. Petra su petra”.