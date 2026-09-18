Lecce: dopo Tiago Gabriel, prolunga anche Gallo

LECCE – L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Antonino Gallo, in scadenza il 30 giugno 2027, fino al termine della stagione sportiva 2028/29.
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