Turista 74enne, in vacanza nel Salento, dispersa al largo. Avviate subito le ricerche in mare

Gallipoli (Lecce) – Finisce al largo, mentre nuota con pinne, maschera e boccaglio da sub, e scattano immediate le ricerche per individuarla e soccorrerla.
Protagonista una signora di 74 anni, originaria della provincia di Bergamo, in vacanza nel Salento tra Gallipoli e Mancaversa.
La donna ha avuto qualche difficoltà a tornare a riva, mentre nel primo pomeriggio di oggi faceva snorkeling al largo di Punta Pizzo, a sud di Gallipoli.
E per questo è scattato subito l’allarme: è stato infatti disposto l’immediato invio di una Motovedetta della Guardia costiera e di un battello. In ausilio sono giunti anche un mezzo aereo Bari, l’elicottero vigili del fuoco e le ricerche sono andate avanti, ma ancora senza esito.
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