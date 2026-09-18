Dalla “patente in bici” dei più piccoli ai convegni sul futuro digitale: entra nel vivo la settimana della mobilità a Lecce

Entra nel vivo la Settimana Europea della Mobilità 2026 a Lecce. Sotto il tema guida MOBILITÀ PER TUTTI, l’Amministrazione comunale con il Settore Polizia Locale e Mobilità, in stretta sinergia con il mondo scolastico e accademico, presenta un fitto cartellone di appuntamenti per promuovere un confronto con i cittadini sulle attività realizzate per una mobilità collettiva, sicura e inclusiva.

L’appuntamento è nella sala del teatrino olografico del Complesso degli Agostiniani, che ospiterà tre sessioni di tra sabato 19 e lunedì 21 settembre, alla presenza dell’Assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia e del Comandante della Polizia Locale Donato Zacheo.

“Vogliamo che Lecce sia un modello di accessibilità, innovazione e sicurezza stradale”, dichiarano congiuntamente l’Assessore Capoccia e il Comandante Zacheo. “La transizione verso una mobilità davvero sostenibile non si fa solo con le infrastrutture, ma partendo dall’educazione dei più giovani nelle scuole, dal dialogo con i gestori dei servizi in sharing e dallo sviluppo tecnologico. Questi tre convegni rappresentano un momento di trasparenza e condivisione fondamentale, in cui presenteremo dati concreti, report sul traffico e nuove soluzioni digitali pensate esclusivamente per migliorare la vita dei cittadini”.

Di seguito il dettaglio della due giorni agli Agostiniani.

Sabato 19 settembre (ore 10:00 – 14:00) – “La Mobilità per Tutti” – Una mattinata interamente dedicata ai protagonisti della strada.

Si partirà dall’esperienza didattica del Pedibus presentata dall’I.C.S. “Tempesta-Galateo”, per poi passare all’analisi della micromobilità e dello sharing con le relazioni dei responsabili di LEbike, a cui fa capo il progetto LESMOS, e di RideMovi, che per l’occasione annuncerà un nuovo servizio di assistenza diretta al cittadino e gli incentivi economici già attivi sulla piattaforma per tutta la settimana.

Chiuderanno gli incontri le presentazioni dei report del progetto Reactivity 2 di Pin Bike e “Smart Mobility Lecce”, incentrato sulla trasformazione digitale e la sicurezza stradale, curato dall’Ing. Giuseppe De Vito di Tesis Srl.

Durante la mattinata, i cittadini potranno anche testare gratuitamente i mezzi in sharing nel piazzale.

Lunedì 21 settembre (ore 09:00 – 11:00) – “OMNIBUS”: Il dibattito si sposta sul piano scientifico e accademico grazie al contributo dell’Università del Salento.

I docenti e ricercatori Maria Giulia Lionetto, Riccardo Buccolieri, Gabriella Gianfrate e Paolo Intini approfondiranno le sfide della mobilità collettiva e i modelli di sviluppo urbano ecologico.

Lunedì 21 settembre (ore 11:00 – 13:00) – “Dal Telegram al Citizen Engagement”. Un focus mirato a ripercorrere un decennio (2016-2026) di comunicazione digitale applicata alla mobilità, al traffico e alla protezione civile a Lecce.

L’incontro, a cura della Prof.ssa Annalisa Nastrini e dall’Isp. Capo Luisella Gallucci, analizzerà l’evoluzione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadinanza nell’era dei social media.

Per tutta la durata del convegno di sabato e lunedì, la Polizia Locale di Lecce sarà inoltre presente con un desk informativo e formativo dedicato alla Sicurezza Stradale, pensato per accrescere la consapevolezza sul codice della strada attraverso dati e strumenti interattivi.

Nella giornata odierna, il programma della Settimana Europea della Mobilità, ha visto protagonisti circa 70 alunni delle classi 2/A, 2/B 2/C e 2/G dell’I.C.S. “Ammirato Falcone” di Via Michelangelo Buonarroti con l’iniziativa “Pronti a Pedalare! Giornata della Patente in Bici”,

Le classi si sono avvicendate in una vera e propria “gimkana” tra laboratori di ciclofficina a cura dell’Associazione Ruotando, lezioni teoriche di educazione stradale e percorsi pratici sulla strada antistante la scuola che hanno permesso di sperimentare la guida sicura e ricevere un attestato simbolico di autonomia urbana, da parte degli agenti della Polizia Locale di Lecce presenti.