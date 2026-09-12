Polizia di Stato: proseguono i controlli della velocità sulle strade salentine

Nell’ambito delle attività della Polizia di Stato di prevenzione dei sinistri stradali e per garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, la Sezione Polizia Stradale di Lecce rende nota la programmazione dei servizi di controllo elettronico della velocità per la prossima settimana, dal 14 al 20 settembre 2026.
Al fine di sollecitare una guida prudente e il rispetto dei limiti di velocità, le postazioni di controllo con apparecchiature autovelox saranno attive secondo il seguente calendario:
Martedì 14/09/2026: Strada Provinciale 367
Mercoledì 17/09/2026: Strada Provinciale 367
La Polizia Stradale invita tutti i conducenti alla massima prudenza, ricordando che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale non solo per evitare le sanzioni previste dal Codice della Strada, ma soprattutto per tutelare l’incolumità propria e degli altri automobilisti.
La sicurezza stradale è un obiettivo comune: guida con prudenza.
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