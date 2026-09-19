Lecce-Milan, tre assenti tra i convocati di Di Francesco

LECCE – Eusebio Di Francesco ha convocato la lista dei 25 convocati per la gara in trasferta con il Milan.
Ci sono tre assenti: Berisha e Gandelman e Geubbels.
Di seguito la lista:
Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Milan – Lecce, 5ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica 20 settembre 2026 alle ore 20:45.
Questa la lista dei convocati:
PORTIERI
1. Bleve
32. Borbei
30. Falcone
DIFENSORI
2. Dembélé
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
3. Ndaba
31. Scott
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
28. Gorter
20. Ilić
77. Kaba
14. Maleh
79. Ngom
ATTACCANTI
22. Esteban
7. Fatah
99. Monteiro
11. N’Dri
50. Pierotti
9. Štulić
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