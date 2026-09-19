Lecce-Milan, tre assenti tra i convocati di Di Francesco

LECCE – Eusebio Di Francesco ha convocato la lista dei 25 convocati per la gara in trasferta con il Milan.

Ci sono tre assenti: Berisha e Gandelman e Geubbels.

Di seguito la lista:

Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Milan – Lecce, 5ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica 20 settembre 2026 alle ore 20:45.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

1. Bleve

32. Borbei

30. Falcone

DIFENSORI

2. Dembélé

25. Gallo

4. Gaspar

18. Jean

3. Ndaba

31. Scott

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

8. Fofana

28. Gorter

20. Ilić

77. Kaba

14. Maleh

79. Ngom



ATTACCANTI

22. Esteban

7. Fatah

99. Monteiro

11. N’Dri

50. Pierotti

9. Štulić