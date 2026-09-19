Nardò verso una sfida tutta al femminile: Puglia si candida, in campo Sodero e Vergari. Incognite Ronzino e Mita

NARDÒ – La corsa per Palazzo Personè comincia a prendere forma e, a diversi mesi dalle elezioni amministrative del 2027, lo scenario che si profila a Nardò potrebbe essere quello di una sfida tutta al femminile, con tre o addirittura quattro candidate sindache. Nel campo che raccoglie l’eredità dell’amministrazione Mellone la candidata indicata è la vicesindaca e assessora al Welfare Maria Grazia Sodero, che dovrebbe presentarsi sostenuta da una coalizione molto ampia, composta da undici liste. Intanto, il sindaco uscente Pippi Mellone, dopo aver sistemato la “successione”, cerca il suo posto in Parlamento. Ma adesso c’è ufficialmente anche Giulia Puglia, ex assessora della giunta Mellone, che rompe gli indugi e annuncia la propria candidatura a sindaca dopo il progressivo allontanamento politico dall’attuale amministrazione. “Non sono mai stata una persona che pensa di avere tutte le risposte. In questi anni ho avuto dubbi e domande, ho ascoltato, mi sono confrontata e ho imparato che a volte fermarsi a guardare le cose da un’altra prospettiva è il modo migliore per andare avanti”, spiega Puglia, che mette al centro del suo messaggio il rapporto costruito con la città durante la sua esperienza amministrativa. “Ho lavorato per dieci anni al servizio di questa città e l’ho sempre fatto stando tra le persone, ascoltandole e incontrandole nei luoghi in cui ogni giorno si costruisce la vita di una comunità. È lì che ho imparato a conoscere davvero la nostra città”.

Poi il passaggio politico più netto, quello che segna la distanza dal sistema di governo di cui aveva fatto parte: “Negli ultimi anni ho provato con determinazione a cambiare le cose dall’interno, di mettermi in gioco e di andare contro un modo di governare nel quale ormai non mi riconoscevo più. Ma nonostante gli sforzi, c’è stato un momento in cui ho dovuto scegliere tra restare comoda e restare vera. Ho scelto la seconda”. Da qui la decisione di scendere direttamente in campo: “Oggi faccio un passo ancora più grande. Mi candido a Sindaca di Nardò e lo faccio conscia della responsabilità che questa scelta porta con sé, ma anche con la fiducia profonda che nutro nella nostra città e nelle persone che la chiamano casa”. Puglia parla di una squadra già in costruzione e rivendica una candidatura che vuole andare oltre la sua storia personale: “Mi candido a sindaca di Nardò, ma non lo faccio da sola. Con me ci sono i neretini e le neretine che hanno il coraggio di immaginare insieme il futuro di Nardò: una squadra che cresce ogni giorno, fatta di persone diverse per competenze e per storia, tenute insieme da un’unica idea di città: giusta, libera, senza compromessi”.



La partita, però, è tutt’altro che definita. Sul versante del centrosinistra Antonella Vergari ha già costruito un proprio percorso, con tre liste civiche a sostegno e l’appoggio dell’ex sindaco Marcello Risi. La sua candidatura è emersa pubblicamente nelle ultime settimane, ma resta aperto il confronto nel cosiddetto campo largo. Qui il nodo politico sarà la scelta definitiva tra Vergari e Graziana Ronzino, mentre il Movimento 5 Stelle resta nell’area del centrosinistra e potrebbe avere un ruolo nella costruzione della coalizione. Sullo sfondo c’è poi un’altra possibile candidatura femminile: quella di Paola Mita, già consigliera comunale e fuoriuscita da Forza Italia. Mita attende di capire quali saranno le scelte politiche del movimento che fa riferimento a Roberto Vannacci e se ci saranno le condizioni per presentare una propria formazione anche alle amministrative neretine. Il quadro, dunque, è ancora mobile: Sodero rappresenta la continuità dell’area melloniana, Puglia ha ormai ufficializzato una corsa autonoma, Vergari e Ronzino sono al centro delle trattative per la definizione del “campo largo” e Mita rimane una possibile quarta protagonista. Se tutte queste ipotesi dovessero concretizzarsi, Nardò si preparerebbe a una competizione senza precedenti, con la successione a Giuseppe Mellone giocata soprattutto tra donne.