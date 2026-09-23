Un detenuto di Lecce denuncia: “Rinchiusi in un’area, picchiati dagli agenti e poi trasferiti al 41-bis”

VITERBO (Lecce) – Rinchiusi e picchiati in un’area del carcere priva di telecamere. E subito dopo trasferiti nelle celle della sezione riservata ai reclusi al 41-bis. È la denuncia depositata direttamente negli uffici della caserma dei carabinieri di Lecce Principale dalla madre di un 38enne leccese detenuto nel carcere di Viterbo per il tramite del proprio avvocato Sebastiano Conte. L’accaduto risale al 19 settembre scorso ed è stato ricostruito dalla donna dopo una telefonata con il figlio.

Le tensioni sarebbero scoppiate dopo un principio di incendio (causato dalla combustione di materiale) all’interno della cella. A quel punto sarebbero intervenuti gli agenti in servizio nella stessa sezione che avrebbero fatto uscire i detenuti e tutti gli altri reclusi conducendoli “coattivamente in un’aera dell’istituto priva di copertura di sistema di videosorveglianza”. In tale contesto, secondo la dettagliata narrazione del detenuto leccese che degli altri compagni, sarebbero stati oggetto di un’aggressione fisica deliberata e di eccezionale gravità da parte degli agenti i quali li avrebbero percossi ripetutamente con calci e pugni. Dopo tali violenze, secondo quanto denunciato dalla madre del detenuto leccese, sarebbero stati tutti trasferiti nelle celle destinate a chi è recluso per l’articolo 41-bis.

Nella denuncia viene sollecitato l’immediato sequestro di tutte le registrazioni audio/video dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni del carcere di Viterbo relativi ai corridoi, agli ingressi, alle scale e ai percorsi di transito della sezione 14-bis e al percorso verso le celle 41-bis; l’acquisizione dei fogli di servizio, dei registri di presenza e dei turni del personale di Polizia penitenziaria in servizio nella sezione al momento del fatto, nonché dei registri di movimentazione e trasferimento dei detenuti nelle celle del 41-bis.

E data la gravità degli episodi, un accertamento medico-legale sul detenuto leccese e degli altri compagni di cella per verificare, cristallizzare e refertare le lesioni e i traumi riportati. Dell’accaduto è stato informato anche il Garante per valutare l’opportunità di avviare i dovuti accertamenti, tra cui la promozione di una visita ispettiva urgente nel carcere della città laziale per verificare le condizioni fisiche dei detenuti coinvolti ed assicurare il rispetto dei loro diritti fondamentali.