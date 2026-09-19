Anestesista assente per malattia in ospedale, visitava in un centro privato: disposta camera di consiglio dopo richiesta archiviazione

LECCE – Per la Asl doveva starsene al caldo di casa per curare i problemi alle gambe così come scriveva nei vari certificati medici che mandava di continuo in oltre due mesi all’azienda sanitaria. In realtà, dalle indagini condotte, in quello stesso periodo, un’anestesista in servizio all’ospedale Vito Fazzi avrebbe continuato a guadagnare, lavorando in una struttura sanitaria privata del territorio.

La specialista, sulla cinquantina d’anni e residente nel capoluogo salentino, è finita sotto inchiesta con l’accusa di truffa aggravata: avrebbe continuato a percepire lo stipendio che la Asl le corrispondeva regolarmente con un danno economico nelle casse dell’azienda sanitaria di riferimento stimato in 6.900 euro.

Sono stati i carabinieri del Nas di Lecce a smascherare la professionista con un controllo in un ambulatorio medico specialistico in un paese alle porte di Lecce (non è chiaro se dopo aver raccolto una soffiata), il 22 aprile 2002. I militari attendono che finisca il giro di visite programmate e poi procedono con gli approfondimenti. Acquisiscono i pdf delle ricevute fiscali e scoprono che la professionista, dal 7 febbraio, doveva starsene a casa perché infortunata. L’assenza dall’ospedale era stata documentata con una serie di certificati medici: disturbi delle articolazioni al ginocchio; una distorsione alla gamba sinistra; la rottura del legamento collaterale mediale con tanto di versamento articolare.

“L’astensione dal lavoro – come si legge negli atti – era finalizzata al massimo recupero delle funzioni lese e al reinserimento nella vita lavorativa perché lo svolgimento di ulteriore lavoro avrebbe potuto rallentare la guarigione o aggravare la patologia denunciata ai carabinieri”. Nell’ultimo referto – datato 22 aprile – viene riportato che “l’infermità è cessata e l’infortunato può riprendere il lavoro”.

Che in realtà l’anestesista non aveva mia interrotto. In poco più di due mesi, si sarebbe soltanto spostata da una struttura pubblica in una privata. Per il resto avrebbe continuato a vistare, effettuare cicli di tecar, di mesoterapia e infiltrazioni a ginocchia malandate.

Complessivamente 36 visite – in poco più di due mesi – per un incasso di quasi 7mila euro. Una paziente, a leggere le carte, per una serie di infiltrazioni eseguite sempre nello stesso giorno, avrebbe sborsato qualcosa come 800 euro. Un guadagno illecito per la chirurga e che, parallelamente, avrebbe prodotto un danno economico nelle casse della Asl.

L’azienda, infatti, avrebbe comunque continuato a corrispondere lo stipendio alla dipendente. Incartato il carteggio investigativo, l’intero materiale è stato così spedito in procura e il nome della medica è finito in un fascicolo d’indagine in cui è cristallizzata l’accusa: truffa aggravata.

Sulla vicenda, però, il pm Alfredo manca ha avanzato richiesta di archiviazione ma il giudice Angelo Zizzari ha deciso di fissare la camera di consiglio convocando le parti per stabilire se archiviare, disporre nuove indagini o l’imputazione coatta. L’indagata è difesa dall’avvocato Ladislao Massari, mentre la Asl sarà rappresentata dall’avvocato Alfredo Cacciapaglia. L’udienza è fissata per il 28 settembre prossimo.