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BTM InterAzioni – Poggiardo: la Via Francigena del Sud traccia nuove strade per un turismo più inclusivo

Dal 23 al 25 settembre il format itinerante di BTM Italia attraversa il Salento dei cammini per promuovere il turismo lento e accessibile e contribuire a rafforzare la destinazione

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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