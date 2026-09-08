Le previsioni meteo di domani 9 settembre

Puglia – Condizioni di tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci sui rilievi interni, più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Condizioni di tempo instabile nel coros della giornata sulle regioni settentrionali con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. Possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità dai settori occidentali verso quelli orientali. Ancora maltempo diffuso in serata.

AL CENTRO

Tempo asciutto al Centro nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Locali fenomeni possibili sull’Appennino. In serata e nottata nuvolosità in aumento e temporali a partire dalla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo asciutto al Sud con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo locali fenomeni pomeridiani sull’Appennino. In serata e nottata ancora tempo stabile con nuvolosità in aumento.

Temperature stazionarie o in generale diminuzione su tutta la Penisola, specie al Nord.

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