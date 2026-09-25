Monteroni punta su ricerca e prevenzione: la sindaca Pizzuto rilancia il ruolo della Casa della Comunità

MONTERONI – Ricerca biomedica, prevenzione e rafforzamento dei servizi sanitari territoriali. Sono questi i temi al centro dell’intervento della sindaca di Monteroni, Mariolina Pizzuto, dopo la nuova edizione della Notte della Ricerca Biomedica ospitata nel Palazzo Baronale. Un appuntamento che l’amministrazione comunale considera anche il punto di partenza per nuovi percorsi da costruire insieme all’Asl, con l’obiettivo di fare della futura Casa della Comunità un riferimento non soltanto per Monteroni, ma anche per i centri vicini.

La sindaca, che è anche dipendente dell’Asl, ha ribadito il valore della formazione continua e della prevenzione, sottolineando anche il ruolo affidato alla presidente del Consiglio comunale Francesca Stomeo, delegata alla Sanità. “Anche quest’anno il nostro Palazzo Baronale ha ospitato la Notte della Ricerca Biomedica, una giornata di formazione, confronto e crescita per il futuro della nostra sanità. Come Sindaca e dipendente dell’ASL, credo profondamente nella ricerca e nella formazione continua, strumenti fondamentali per migliorare la qualità delle cure. Ora vogliamo fare un passo in più!

In collaborazione con l’ASL, stiamo lavorando a nuovi percorsi di prevenzione e sensibilizzazione, anche grazie all’impegno della Presidente del Consiglio comunale, dott.ssa Francesca Stomeo, alla quale ho affidato la delega alla Sanità. La nostra Casa della Comunità sarà un punto di riferimento per Monteroni e per i Comuni limitrofi. Un grazie all’ASL, ai responsabili scientifici, ai relatori e a tutti i professionisti che hanno reso possibile questa giornata. Investire nella ricerca e nella prevenzione significa investire nella salute e nel futuro della nostra comunità”.

La linea indicata dall’amministrazione è dunque quella di legare sempre più strettamente divulgazione scientifica, prevenzione e medicina territoriale. La Notte della Ricerca Biomedica diventa così non soltanto un momento di approfondimento e confronto tra professionisti, ma anche l’occasione per rilanciare una strategia sanitaria locale che punta sulla sensibilizzazione dei cittadini e sulla costruzione di servizi di prossimità, con la Casa della Comunità destinata ad assumere un ruolo centrale nel territorio.