Controlli straordinari della Polizia: oltre tremila persone identificate e un arresto per spaccio

SALENTO – Più di tremila persone identificate, oltre 1.400 veicoli controllati e un arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, è il bilancio dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre.

Le operazioni, che hanno visto in campo le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, si sono concentrate sia nel capoluogo salentino, con particolare attenzione ai quartieri Mazzini, Leuca, Rudiae-San Pio, Borgo Pace, Castromediano e all’area della stazione ferroviaria, sia nei comuni della provincia per contrastare reati predatori, spaccio e microcriminalità.

Proprio durante le attività ad alto impatto, nella serata di lunedì 7 settembre gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e indiziato di gestire l’attività di spaccio per conto di pregiudicati locali.

Intorno alle ore 20, i poliziotti hanno intercettato la vettura del giovane per un controllo. Accanto al freno a mano, all’interno di un sacchetto di carta, gli agenti hanno rinvenuto un barattolo di vetro contenente 56 dosi già confezionate e suddivise per tipologia con nastro isolante di vario colore, di cui 31 involucri di crack (per un peso complessivo di circa 13 grammi), contrassegnati da nastro blu e rosso; 25 involucri di cocaina (per un totale di oltre 11 grammi), divisi in confezioni con nastro marrone e bianco.

Nel bagagliaio del veicolo è stato inoltrato e sequestrato un coltello da cucina con lama fissa da 12 centimetri, oltre a uno smartphone.

I controlli sono stati estesi all’abitazione del 22enne, dove all’interno della camera da letto gli operatori hanno recuperato un involucro contenente circa 4 grammi di hashish e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Dopo i rilievi eseguiti dagli specialisti della Polizia Scientifica, il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce ha disposto il trasferimento del giovane presso “Borgo San Nicola”.