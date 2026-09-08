Vela, nuovo successo per il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò nella seconda tappa O’pen-Skiff: quattro giovanissimi atleti sul podio

NARDO‘ (Lecce) – Vela, successo tutto salentino per la seconda tappa interzonale O’pen-skiff di sabato e domenica scorsa, con il podio tutto appannaggio dei giovanissimi talenti del Circolo nautico ospitante, “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò.

Gli atleti di casa del circolo neretino, allenati dall’istruttore Alessandro Pipitone, hanno monopolizzato infatti il podio maschile U13 – al primo posto Mattia Fanizza, al secondo Virgilio Rausa, al terzo Giovanni Maria Tarantino – ipotecando anche il secondo posto negli U17 maschili con Giuseppe Saracino, in una tappa cui hanno preso parte atleti pugliesi, campani e siciliani.

“Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti al Circolo per l’impeccabile organizzazione e per l’accoglienza riservata a tutti i partecipanti”, commenta il presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport del Comune di Nardò, Antonio Tondo, in prima linea per la realizzazione di questa tappa interzonale O’pen-skiff in acque neretine in collaborazione con la Consulta dello Sport guidata da Tony De Paola. “I risultati straordinari che questi ragazzi stanno ottenendo sono la dimostrazione del grande lavoro, della passione e della dedizione con cui il Circolo e gli istruttori valorizzano i nostri giovani talenti e promuovono lo sport sul territorio”.

Grande soddisfazione per la gara e per i suoi esiti è stata espressa anche dal presidente della “Lampara” Domenico Falco e da tutti i componenti del direttivo del Circolo, che hanno ricevuto i complimenti per l’ottima organizzazione e la cortese ospitalità. “Siamo orgogliosi per i risultati dei nostri giovanissimi atleti, che dimostrano la bontà dell’impegno portato a compimento dal Circolo negli ultimi anni”, spiega infatti il presidente Falco, “ma anche le capacità organizzative della “Lampara”, frutto del lavoro condiviso con tutti i soci”.