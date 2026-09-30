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Attualità

Nei magazzini 38,7mila tonnellate di olio evo made in Italy oltre 5 volte in più del 2025

Negli ultimi 20 mesi 538 operazioni bancarie per 146 milioni di euro nella filiera, oltre 70 milioni in Puglia. Necessario un incontro regionale con ABI e istituti di credito e un tavolo con la GDO

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