A La Casa degli Artisti un incontro dedicato al femminile tra energia, filosofia e poesia

“Femminile Energetico è Femminile Poetico” è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 10 ottobre alle ore 18:00 presso La Casa degli Artisti, in Via Lepanto 1 a Gallipoli.

L’iniziativa è organizzata da La Casa degli Artisti – Archivio Libro d’Artista Verbamanent e dal Collettivo ScriptorArt, nell’ambito della XIV edizione 2026 della Rassegna KALISPERA – AscoltiSuoniVisioni della sera, della Rassegna ARS GRATIA ARTIS e della mostra personale “Sfascismo” di Giorgio De Cesario.

L’incontro sarà curato da Raffaello Rapinese, operatore olistico e studioso di Medicina Tradizionale Cinese, e Raffaella Scorrano, filosofa e poeta, con introduzione di Maddalena Castegnaro.

Attraverso i principi dello Yin e Yang e dei Cinque Elementi, si parlerà del rapporto tra corpo, emozioni ed energia, con particolare attenzione alla dimensione ciclica e alla sensibilità del femminile.

La riflessione si intreccerà con la poesia e la filosofia attraverso letture di Raffaella Scorrano, che proporrà poesie, brevi racconti e alcuni brani del romanzo filosofico Circostanza Volle, offrendo spunti sul rapporto con l’Essere, sulla contemplazione poetica e sulla terapia filosofica come strumento di consapevolezza.

L’incontro sarà accompagnato dalla proiezione di slide esplicative.

Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione Domenicaisabella Bono Mariano, Raffaele Bono Mariano, Maria Cristina Maritati e l’Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva.

Sabato 10 ottobre 2026 – ore 18:00

La Casa degli Artisti

Via Lepanto, 1 – Gallipoli