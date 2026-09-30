Caso Regeni, Adriana Poli Bortone: una prima luce di giustizia è finalmente arrivata

LECCE – “Dopo anni di lotte, di impegno civile, e di grande coinvolgimento che ha attraversato tutta l’Italia, una prima luce di giustizia è finalmente arrivata a dare conforto e nuova speranza alla famiglia di Giulio Regeni, barbaramente trucidato in Egitto.” Dichiara il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone.

“L’attività del Governo, del Parlamento e delle istituzioni a tutti i livelli, accanto alla mobilitazione civile, sono stati un importantissimo esempio di come lo Stato e la Nazione devono muoversi rispetto a simili eventi. Un coinvolgimento che, alla fine, grazie al lavoro e all’incisività della nostra magistratura, è riuscito a raggiungere un primo importantissimo traguardo in questa tragica vicenda.

Voglio esprimere oggi tutta la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni ed un pensiero forte alla memoria del dottorando scomparso, convinta che dopo questo primo importante passo fatto dai giudici e dagli inquirenti si potrà arrivare a fare piena luce su quanto accaduto, condannando alle loro responsabilità gli autori di questo atroce delitto.

L’epilogo di questa vicenda dovrà avere i contorni della massima chiarezza e sono convinta che sarà così.

Sarà così anche perchè l’Italia intera ha fortemente voluto e perseguito questo obiettivo, dimostrando al mondo e ai connazionali quanto sia importante e fondamentale difendere i diritti dei cittadini italiani ed i valori costituzionali della nostra Repubblica.

L’amministrazione comunale di Lecce ha inteso continuare a mantenere viva la battaglia per la verità ed ora che lo Stato ha ottenuto questa prima importante vittoria sarei lieta di ospitare i genitori di Giulio Regeni, i quali sono già stati a Lecce negli anni scorsi, perchè insieme ai nostri concittadini si possa prendere atto di una battaglia comune che ha coinvolto tutta l’Italia.”