A Palazzo delle Arti, a Lecce, la celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe

LECCE – Il 17 ottobre 2026, Palazzo delle Arti di Lecce apre le porte a “Marilyn 100 – L’icona incontra l’arte contemporanea”, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, a cento anni dalla sua nascita e al segno indelebile che la sua immagine ha lasciato nella cultura, nell’arte e nell’immaginario collettivo.

A cura di Tiziano Giurin, l’esposizione nasce da un’idea precisa: non raccontare soltanto Marilyn, ma osservare come la sua immagine continui ancora oggi a essere reinterpretata, trasformata e restituita attraverso gli occhi degli artisti contemporanei.

Tra i nomi presenti in mostra figurano Andy Warhol, CRASH, PRIEST, TVBOY, GOMOR, Alessandro Valeri, Emanuele Giannelli, Heldon Xhixha, Jessica Filippi, Paolo De Cuarto e The Prism, insieme agli artisti Marco Catellani, Antonio Longo, Claudia Cavalleri, Fabrizio Cirfiera, Maddalena Saponara e Davide De Matteis.

Un percorso nel quale Pop Art, Street Art, scultura, fotografia e linguaggi contemporanei dialogano intorno alla figura di Marilyn, trasformandola da semplice soggetto artistico in una vera e propria chiave di lettura del rapporto tra immagine, celebrità e società.

Marilyn e l’immagine come opera

Marilyn Monroe è stata molto più di una diva cinematografica. La sua immagine è diventata un simbolo capace di attraversare generazioni, linguaggi e culture.

È proprio Andy Warhol a trasformare Marilyn in una delle immagini più celebri della Pop Art, contribuendo a definire un nuovo modo di guardare alla celebrità, alla riproduzione e alla società dei consumi.

A distanza di decenni, quella stessa immagine continua a parlare agli artisti contemporanei.

“Marilyn 100” parte da questo dialogo per costruire un percorso che mette in relazione l’icona del passato con la creatività del presente, mostrando come un’immagine possa continuare a generare nuove interpretazioni e nuovi significati.

Un progetto che guarda al contemporaneo

Il risultato è un percorso trasversale, nel quale opere, tecniche e sensibilità differenti si confrontano con una figura che, a cento anni dalla nascita, mantiene intatta la propria capacità di essere riconosciuta, reinterpretata e discussa.

“Marilyn 100” conferma così la vocazione di Palazzo delle Arti a costruire progetti capaci di mettere in relazione grandi nomi dell’arte, ricerca contemporanea e pubblico, attraverso una programmazione che guarda tanto alla storia quanto ai nuovi linguaggi.

La mostra sarà inaugurata sabato 17 ottobre 2026 alle ore 18.30 presso la sede di Palazzo delle Arti, Via 47° Rgt. Fanteria 21, Lecce.

La realizzazione dell’evento vede la partecipazione di Banca Generali Private in qualità di partner dell’iniziativa.