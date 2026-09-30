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Il ritorno di Ramasoon: da San Foca al Mondiale Tempest 2026 di Cannes

Dopo oltre trent’anni di inattività e un accurato restauro, la storica imbarcazione protagonista a Kiel ’72 con il Principe Bira torna in acqua. Dal 10 al 17 ottobre, il Ramasoon Sailing Team rappresenterà l’Italia allo Yacht Club de Cannes

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