Il ritorno di Ramasoon: da San Foca al Mondiale Tempest 2026 di Cannes

SAN FOCA (Lecce) – Dopo oltre trent’anni lontana dall’acqua e un intenso percorso di restauro durato un anno e mezzo, Ramasoon è tornata a solcare il mare. La storica classe Tempest firmata Bianchi & Cecchi è pronta a prendere il largo alla volta della Francia dove, dal 10 al 17 ottobre, sfiderà i 39 equipaggi iscritti al Tempest World Championship 2026, promosso dallo Yacht Club de Cannes. Il Ramasoon Sailing Team sarà l’unico equipaggio a difendere i colori italiani nella competizione iridata.

Una storia olimpica tra Italia, Svezia e Thailandia

Costruita nei cantieri italiani, Ramasoon vanta un passato sportivo di assoluto prestigio internazionale. Nel 1971 partecipò al Mondiale Tempest in Svezia difendendo i colori della Thailandia; l’anno successivo, nel 1972, fu protagonista delle regate olimpiche di Monaco ’72 nelle acque di Kiel, condotta da una figura leggendaria dello sport mondiale: il Principe Bira di Thailandia.

Il valore della memoria e lo spirito del Circolo

Il ritorno alle regate di Ramasoon è una storia di amicizia, artigianalità e cultura marinaresca. Attorno al recupero della barca si è aggregato un gruppo di appassionati che ha condiviso competenze, lavoro manuale e memorie del mare.

Un’esperienza che ha gettato le basi per la nascita del Circolo Nautico e della Vela San Foca ASD, fondato nel dicembre 2025. Il Circolo nasce proprio con l’intento di promuovere la trasmissione dei saperi del mare, valorizzare le tradizioni costiere e favorire il dialogo intergenerazionale tra velisti, pescatori e diportisti.

Completate le fasi di prova e di azzeramento tecnico nelle acque del Salento, il team è pronto alla trasferta francese. A più di mezzo secolo dalle sue prime imprese internazionali, Ramasoon si appresta a riaprire un capitolo della sua storia, portando con sé sul campo di gara l’eccellenza e la passione della marineria italiana.