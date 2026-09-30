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Attualità

Ruote nella Storia saluta Casarano e celebra la passione per le auto d’epoca

Tra storia, eleganza, cultura e motori, al volante di cinquanta auto d’epoca, il viaggio di ACI Storico alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia ha fatto tappa nel Salento

foto di Fabio Serino

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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