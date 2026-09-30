Rottamazione tributi regionali, Mazzotta: “Centrosinistra contrario a ogni aiuto o sostegno ai cittadini, bocciata nostra mozione”

“Lo sapevamo già, visto che il presidente Decaro ha stangato i pugliesi con l’aumento dell’Irpef, ma oggi ne abbiamo avuto un’altra conferma: il centrosinistra è contrario a ogni forma di aiuto ai cittadini. Infatti, la nostra mozione sulla rottamazione dei tributi regionali, una grande possibilità offerta dal governo Meloni, è stata bocciata oggi dal Consiglio regionale, accampando le ragioni più diverse. Dalla scadenza della misura a questioni meramente ideologiche, dimenticando che abbiamo depositato la mozione mesi e mesi fa e non è stata discussa solo per volontà della maggioranza.” Lo scrive il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Ora, la nostra proposta era di permettere la rottamazione dei tributi regionali che non è un condono, ma l’eliminazione delle sanzioni amministrative e degli interessi maturati ed è una misura che 139 Comuni della Puglia hanno adottato per andare incontro ai cittadini. Ma non sarebbe stato solo un atto di vicinanza e sensibilità verso le famiglie: avrebbe fatto incassare più velocemente risorse alla Regione, evitando inutili contenziosi.

La maggioranza ha preferito trincerarsi dietro i soliti dogmi di sinistra, bocciando la mozione. Ed è giusto, quindi, che i pugliesi sappiano che oltre ad alzare le tasse alle stelle, la Giunta Decaro non intende in alcun modo tendere la mano a chi è in evidente difficoltà. Avremmo potuto scrivere una bella pagina politica, tutti insieme, ma non hanno voluto farlo”.