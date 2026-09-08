“Palazzo Leuzzi in Arte” venerdì 11 settembre si chiude la rassegna

GALATONE (Lecce) – Si chiuderà venerdì 11 settembre 2026, la prima rassegna estiva di teatro musica e cultura ‘Palazzo Leuzzi in Arte’ nell’atrio del meraviglioso Palazzo storico omonimo di Galatone. Il cartellone proposto è stato curato dalla Compagnia Salvatore Della Villa, con appuntamenti dal 25 luglio all’11 settembre. Una programmazione eterogenea di prosa, monologo d’autore, musica classica e contemporanea, poesia e cinema nata grazie all’ospitalità del Centro culturale ‘Palazzo Leuzzi’ e della Fam. Funtò-Antonaci, del Circolo Cittadino di Galatone e dell’Ass. Tracce Creative.

La rassegna si chiuderà venerdì 11 settembre alle ore 20.30 con ‘Film Corto’, serata dedicata al cinema, con la proiezione di cortometraggi, girati da registi salentini e/o ambientati in Salento. Nel corso della serata, interverranno i registi e il cast per presentare il loro lavoro, in conversazione con il pubblico. Condurrà la serata la Dott.ssa Mariateresa Funtò.

Saranno proiettati i corti di Salvatore Della Villa ‘Il giorno di Sofia’, ‘Cover’ e ‘Un’amica vera’, ‘Baci’ di Francesco Luperto, ‘Bastardo’ di Federico Mudoni.

Interverranno per offrire una riflessione sul mondo giovanile, attivo in particolare nel settore culturale, la Dott.ssa Tonina Martalò, Magistrato, la Dott.ssa Annatonia Margiotta, pedagogista, mediatrice familiare e dirigente della Regione Puglia, la Dott.ssa Anna Antonica, Dirigente del Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie, la Dott.ssa Annamaria Campa, Dirigente dell’I.I.S.S. “E. Medi” di Galatone, la Dott.ssa Annarita Corrado, Dirigente Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Maglie.

Ingresso gratuito