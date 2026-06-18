Il teatro come gesto di fioritura a Koreja arriva “Pollini. Corpi, parole, suoni” piccoli granelli di arte destinati a lasciare traccia

LECCE – C’è qualcosa di invisibile che attraversa l’aria e, senza fare rumore, trasforma il mondo. È il polline: un granello leggero, antico, fragile solo in apparenza, che viaggia sospinto dal vento, si posa altrove, incontra altre forme di vita e rende possibile una nuova fioritura.

Da questa immagine nasce POLLINI. corpi, parole, suoni, la nuova rassegna estiva del Teatro Koreja in programma a Lecce dal 19 giugno all’11 luglio 2026: un tempo di incontri, attraversamenti e contaminazioni in cui il teatro si fa spazio aperto, luogo fertile di scambio tra artisti e comunità, tra linguaggi differenti, visioni del presente e desideri di futuro.

Come il polline, anche l’arte compie un viaggio. Si sposta da un corpo all’altro, da una voce all’altra, da uno sguardo all’altro, portando con sé storie, domande, memorie, possibilità. È un movimento silenzioso ma necessario, un gesto capace di oltrepassare i confini del tempo e dello spazio per lasciare tracce profonde nelle persone e nelle comunità.

POLLINI nasce proprio con questo intento: fecondare il presente attraverso la forza dell’esperienza condivisa, creare occasioni di incontro in cui spettacoli, parole, suoni, musiche e pratiche artistiche possano intrecciarsi, generando nuove germinazioni di pensiero, immaginazione e relazione.

Al centro il valore della lentezza dell’ascolto, della presenza e dello stare insieme. Perché la cultura, come la natura, vive di ecosistemi, di legami, di scambi fecondi. Ha bisogno di attraversare territori, di trovare terreni pronti ad accoglierla e nuovi sguardi capaci di custodirne il seme.

Il teatro, più di ogni altra arte, conserva questa possibilità straordinaria: riunire corpi nello stesso luogo e nello stesso momento, creare comunità attorno a un’emozione, a una domanda, a un racconto condiviso.

Ogni spettacolo, ogni parola pronunciata, ogni suono che risuona nello spazio diventa così un piccolo granello disperso nel vento e nel tempo, destinato a depositarsi nella memoria di chi lo accoglie.

Il primo fine settimana di apre venerdì 19 giugno alle ore 20.45 con ALICE NEL PAESE DEI PAZZI un’attesa anteprima del nuovo lavoro di Koreja con il testo di Francesco Niccolini, regia e allestimento di Enzo Toma e Salvatore Tramacere che debutterà a Forlì nell’ambito della 14° edizione di Colpi di Scena, vetrina biennale dedicata alle nuove produzioni di teatro per le giovani generazioni.

Sogni che si ribaltano, regole che svaniscono, animali parlanti e regine capricciose: Alice è un varco aperto sull’assurdo, dove il mondo cammina alla rovescia e la logica si dissolve. Tra nonsense e ribellione, Alice attraversa un regno in cui crescere è una trappola e restare bambini una sfida impossibile. Uno spettacolo che attraversa il caos per chiedere, senza risposta: come si salva la meraviglia quando il tempo ci costringe a diventare adulti?

Sabato 20 giugno 2026 sempre alle ore 20.45 sarà la volta di Principio Attivo Teatro / Festival I Concerti Del Chiostro con SONATA D’AMORE che vede in scena la voce recitante di Giuseppe Semeraro e il pianoforte Luigi Fracasso.

Può una storia d’amore cambiare il mondo, come una reazione a catena invisibile che cresce fino a diventare destino? Due artisti, Robert Schumann e Clara Wieck si incontrano e si consumano in un legame dove ogni nota è una scintilla, ogni silenzio una frattura. Ed è musica, passione e abisso. Tra frammenti poetici e composizioni che attraversano la loro vita, l’amore diventa linguaggio assoluto, capace di sollevare la realtà o farla precipitare.

Due gli appuntamenti fissi previsti nell’Ortale durante tutta la rassegna, tra il profumo dei tigli e delle erbe aromatiche:

grazie a Ri-Libri, libreria condivisa e gratuita, sarà possibile trovare un angolo relax dedicato al book sharing, pensato come uno spazio accogliente e informale in cui la lettura e lo scambio di libri diventano un’esperienza condivisa: chiunque può prendere un libro, leggerlo sul posto oppure portarlo con sé, contribuendo a rimettere in circolo i testi già letti.

Mentre, tutti i sabati sarà possibile degustare L’Apizzica, un miele d’agrumeto dal profumo delicato, prodotto da un unico apicoltore in quantità estremamente limitata, nel pieno rispetto dei ritmi naturali dell’alveare. Ogni raccolta nasce da cura e passione, con particolare attenzione al benessere delle api e alla tutela dell’ambiente. Un miele autentico, puro e prezioso, espressione sincera del territorio e della passione artigianale.

ALICE NEL PAESE DEI PAZZI

testo di Francesco Niccolini

regia e allestimento Enzo Toma e Salvatore Tramacere

con Eleonora Lezzi, Luna Maggio, Enrico Stefanelli, Marcos Koslowski

assistenza e cura della produzione Carlo Durante

SONATA D’AMORE

voce recitante Giuseppe Semeraro

pianoforte Luigi Fracasso

testi di Giuseppe Semeraro musiche di R. Schumann e J. Brahms

Pollini rientra in Strade Maestre 2025-2026, un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia (intervento finanziato con risorse del fondo di Rotazione), Piiil Cultura, Comune di Lecce. Adisu Puglia. Partner: Ri-Libri, L’Apizzica.