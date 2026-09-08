La ricetta del giorno: carciofini del contadino

Ingredienti:
5 carciofi
1 limone
Prezzemolo tritato
Origano
Menta
1/2 spicchio di aglio tritato
100 ml di brodo vegetale
Olio evo
Sale
Pepe
Procedimento
Lavare i carciofi e pulirli eliminando le foglie fino ad arrivare al cuore;
Tagliarli in 4;
Immergerli in acqua con il limone.
In una scaldare mettere l’olio con il prezzemolo e l’aglio;
Unire i carciofi ben scolati;
Cuocere a fuoco vivo per circa 3/4 minuti;
Aggiungere il brodo, condire con sale e pepe;
Coprire con un coperchio e cuocere per altri 15 minuti;
Assicurarsi che il brodo si prosciughi;
Aggiungere menta a piacere;
Servire tiepidi.
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