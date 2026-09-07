Le pagelle dei giallorossi in Cagliari-Lecce, Stulic giornata no, N’Dry smuove l’attacco

Falcone, 7, se non fosse stato per lui il passivo sarebbe stato maggiore senza dubbio

Gaspar, 4,5, errore grave sul gol di Maldini e troppo superficiale nel complesso

Tiago Gabriel, 5,5 anche lui rischia di farla grossa regalando qualche occasione agli avversari

Veiga, 5, sembra spento e poco poco reattivo

Gallo, 5,5, un tempo si proponeva di più ed era meno sparagnino nella manovra sulla fascia

Coulibaly, 6, la sua prestazione avrebbe dato qualche speranza a questo Lecce remissivo

Ngom, 5, impreciso e lento, deve migliorare molto

Ilic, 6, sprazzi di buon gioco ma ancora si deve integrare col gruppo

Pierotti, 5, si vede pochissimo ed incide ancora meno

Monteiro, 5,5, qualche qualità la fa vedere ed è ancora troppo presto per valutarlo. Ci si aspettava qualcosa in più

Stulic, 5, gli manca la reattività e l’intuizione, se avesse seguito l’azione di N’Dry nel secondo tempo, probabilmente avrebbe acciuffato il pari

Siebert, 6, meglio di Gaspar ma anche lui non proprio impeccabile, rischia anche di segnare in acrobazia

Berisha, 6, incoraggiante il suo rientro, il Lecce ha bisogno di lui per essere competitivo

N’dry, 6,5, mette un pochino di pepe ad una prestazione della squadra veramente moscia

Maleh, 5, sembra sempre vivace e nei momenti che contano sbaglia cose essenziali