Le pagelle dei giallorossi in Cagliari-Lecce, Stulic giornata no, N’Dry smuove l’attacco

Falcone, 7, se non fosse stato per lui il passivo sarebbe stato maggiore senza dubbio
Gaspar, 4,5, errore grave sul gol di Maldini e troppo superficiale nel complesso
Tiago Gabriel, 5,5 anche lui rischia di farla grossa regalando qualche occasione agli avversari
Veiga, 5, sembra spento e poco poco reattivo
Gallo, 5,5, un tempo si proponeva di più ed era meno sparagnino nella manovra sulla fascia
Coulibaly, 6, la sua prestazione avrebbe dato qualche speranza a questo Lecce remissivo
Ngom, 5, impreciso e lento, deve migliorare molto
Ilic, 6, sprazzi di buon gioco ma ancora si deve integrare col gruppo
Pierotti, 5, si vede pochissimo ed incide ancora meno
Monteiro, 5,5, qualche qualità la fa vedere ed è ancora troppo presto per valutarlo. Ci si aspettava qualcosa in più
Stulic, 5, gli manca la reattività e l’intuizione, se avesse seguito l’azione di N’Dry nel secondo tempo, probabilmente avrebbe acciuffato il pari
Siebert, 6, meglio di Gaspar ma anche lui non proprio impeccabile, rischia anche di segnare in acrobazia
Berisha, 6, incoraggiante il suo rientro, il Lecce ha bisogno di lui per essere competitivo
N’dry, 6,5, mette un pochino di pepe ad una prestazione della squadra veramente moscia
Maleh, 5, sembra sempre vivace e nei momenti che contano sbaglia cose essenziali
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