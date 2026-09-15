Piaga de decubito infetta, ospite di una Rsa muore per sepsi in una rsa: aperta un’inchiesta

SALENTO – Avrebbe contratto un’infezione causata da una piaga sacrale da decubito aggravatasi in pochi giorni e sfociata in una sepsi. Per il decesso di Ilda Losavio, una 90enne originaria di Taranto, ospite all’interno di una Rsa in provincia di Lecce, è stata aperta un’inchiesta dopo la denuncia del figlio dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino. “Se c’è stato qualche errore, è giusto approfondire e accertare eventuali responsabilità” scrive l’uomo in denuncia.

Sul caso, la procura salentina (Roberta Di Filippo) ha aperto un fascicolo d’indagine con l’accusa di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario a carico di ignoti e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima eseguita in queste ore dal medico legale Domenico Urso. L’odissea della donna – come racconta il figlio, residente a Maglie e assistito dall’avvocato Ubaldo Macrì – inizia il 4 luglio quando l’anziana è vittima di un incidente domestico: riporta una frattura ileo-pubica e di due vertebre cervicali come accertato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Gli stessi medici consigliano una mobilizzazione, senza caricare troppo i piedi e una cura da seguire in casa. Vista l’impossibilità del figlio di seguire la madre a domicilio, l’uomo decide di affidarsi a una Rsa con sede in provincia di Lecce. All’ingresso, il figlio dell’anziana fornisce il referto rilasciato dall’ospedale di Taranto in cui viene riportato che la donna deve essere allettata con movimentazioni continue e collocata su una sedia senza dare carico posturale. L’uomo provvede a fornire alla Rsa tutti i dispositivi medici per prevenire eventuali ulcere da decubito. Dopo 20 giorni di ricovero nella Rsa, l’uomo, resosi conto di un cattivo odore dopo una visita, chiede all’infermiera di inviargli una fotografia del bacino per comprendere, essendo peraltro medico, se poteva esserci qualche problema.

Dopo alcuni giorni riceve delle fotografie dalle quali emerge una piaga sacrale da decubito già al III stadio. “Per questo motivo – si legge in denuncia – l’uomo chiede l’asportazione chirurgica come prevedono i relativi protocolli”. I medici della Rsa, però, preferiscono effettuare medicazioni avanzate: a seguito dell’invio di altre fotografie il 20 agosto la piaga sacrale arriva al quarto stadio e provoca una necrosi approfondita e una conseguente sepsi. Un simile e così rapido aggravamento delle condizioni di salute porta a un deperimento e un’insufficienza renale che costringono il direttore sanitario della struttura a inviare la paziente all’ospedale di Scorrano.

Rientrata, il giorno successivo l’ospite viene trasportata all’ospedale di Casarano per poi – anche in questo caso – ritornare nella Rsa. Il giorno successivo, nuovo e ultimo ricovero il 3 settembre all’ospedale di Galatina dove muore nella notte successiva. E il figlio, ora, chiede che venga fatta chiarezza sulle eventuali responsabilità dei medici della Rsa.