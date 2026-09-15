Travolse e uccise scooterista: imputato condannato a oltre 5 anni. Posititivo al test tossicologico

GALATONE (Lecce) – Si conclude con una condanna a 5 anni e 4 mesi, in abbreviato, il processo a carico di M.Z., un 27enne di Galatone, responsabile dell’incidente in cui perse la vita il 61enne di Gallipoli, Piero Corchia, il 30 giugno 2025. La sentenza è stata pronunciata dal gup Francesco Valente a fronte di una richiesta di 4 anni invocata dalla pubblica accusa. L’imputato rispondeva di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti.

L’incidente si verificò a Gallipoli su via Lecce, all’incrocio con via Brescia. La vittima era in sella al suo scooter insieme alla moglie e, stando a una prima ricostruzione della dinamica, si stava immettendo sulla strada principale. In quel momento dal centro di Gallipoli stava provenendo il giovane, anche lui in sella ad uno scooter (un Gilera Nexus), a una velocità stimata da una consulenza tra i 100 e i 108 km/h su un tratto dove il limite è di 50. Senza fermarsi e senza dare la precedenza nonostante lo stop. L’impatto fu inevitabile e molto violento. Il 61enne, in sella a un Kymco Agility, finì sull’asfalto morendo sul colpo. A nulla servì l’intervento del 118, giunto sul posto dopo l’allarme lanciato dagli altri passanti. La moglie della vittima venne ricoverata con diversi traumi su tutto il corpo. Con una prognosi di un mese.

Il giovane alla guida del secondo mezzo coinvolto, anche lui accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli con diversi traumi su tutto il corpo, venne sottoposto ai test di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti. La notizia della morte di Piero Corchia venne accolta dai concittadini con sgomento e dolore. Il 61enne, che aveva perso un figlio in giovane età ed aveva un’altra figlia, era molto conosciuto e stimato. “Se ne va un uomo gentile, grande lavoratore, grande persona”, si leggeva sui social. I familiari erano assistiti dagli avvocati Pompeo Demitri e Massimo Cavone. L’imputato, invece, dall’avvocato Salvatore Donadei.