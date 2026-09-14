Tutto pronto per “Lo sport un ponte per la pace”

Nell’ambito del progetto “Lo sport un ponte per la pace” ideato e promosso dal Milan Club Galatina e dalla Cooperativa Polvere di Stelle di Galatina, in collaborazione con alcune associazioni ucraine presenti nella nostra Regione, si è svolto venerdì 4 settembre presso il Campo Comunale “Conte – Tramacere” in Aradeo un triangolare di calcio tra ragazzi della categoria 2013 delle società Casarano Calcio, Scuola Calcio Aradeo, ASD Secyd “Deffo.

La manifestazione, realizzata grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Aradeo, ha ospitato alcuni scatti della mostra fotografica “Ucraina, la bellezza oltre il dolore” che in forma itinerante sta attraversando alcuni comuni della nostra Provincia, con l’obiettivo di far riflettere sulle bellezze di una nazione e di un popolo che la guerra può piegare ma non vincere.

Il progetto avrà il suo momento più significativo nella settimana dal 23 al 29 settembre quando 50 ragazzi provenienti dall’Ucraina verranno ospitati nella nostra terra e parteciperanno a incontri di calcio e pallavolo insieme ad associazioni sportive locali nell’ambito di iniziative di sensibilizzazione e solidarietà nel nome dello sport e dei suoi valori.