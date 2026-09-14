Interviene una statuizione innovativa a tutela dei cittadini-consumatori

SALENTO – Due imprenditori, a titolo personale, avevano firmato un contratto di accollo a garanzia di un ingente finanziamento contratto da una società ormai estinta, da loro precedentemente amministrata. Come sovente accade, la Banca creditrice ha ceduto il credito ad altra società, Banca Finanziaria Internazionale, che ha promosso ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei due imprenditori. Decreto ingiuntivo che, ove sarebbe divenuto irrevocabile, avrebbe fortemente compromesso la sfera personale dei due intimati.

Ma i due imprenditori, affidandosi all’avvocato Lucio Calabrese, decidono di muovere opposizione avverso alla notevole intimazione di pagamento ricevuta. Nell’opposizione, tra gli altri motivi, preliminarmente si eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Banca Finanziaria Internazionale spa e, in particolare, la mancanza di prova della titolarità del credito azionato in monitorio.

Dal canto suo, la Banca si costituiva con un pool di esperti bancari al fine di contrastare le avverse eccezioni e deduzioni. Da qui, la recente sentenza del Giudice del Tribunale di Lecce, Dott.ssa Gabriella Nocera, che pronunciandosi definitivamente sulla domanda proposta dagli imprenditori nei confronti di Banca Finanziaria Internazionale spa, ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dall’avvocato Lucio Calabrese, dichiarando l’inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.

Più precisamente, nel condivdere la lineea difensiva dell’avvocato Calabrese, ha sostenuto che: “In tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB”: per cui “l’eccezione è fondata”.

Si è dichiarato quindi quanto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, nel momento in cui è stato precisato che “il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”.