Boccone di panino gli va di traverso, musicista rischia di soffocare prima del concerto

MELISSANO (Lecce) – Attimi di paura a pochi minuti dall’inizio del concerto. Un musicista cinquantenne ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un boccone di panino, ma il tempestivo intervento di tre agenti della Polizia locale gli ha salvato la vita. È accaduto ieri sera, sabato 12 settembre, in piazza Marconi a Melissano.

L’uomo, originario di Salice Salentino e sassofonista della band impegnata nel service a supporto di Francesco De Siena, stava mangiando poco prima dell’inizio dello spettacolo quando un boccone gli si è fermato in gola, ostruendogli le vie respiratorie.

La situazione è apparsa subito grave. Un ispettore e due agenti della Polizia locale, presenti in piazza per i servizi di ordine pubblico e viabilità legati alla manifestazione organizzata dal Comune e dalla Fidas, sono intervenuti immediatamente praticando le manovre di disostruzione.

Dopo alcuni tentativi, sono riusciti a liberare le vie respiratorie del cinquantenne, che ha potuto tornare a respirare. Sul posto era presente anche il personale sanitario, che lo ha tenuto sotto osservazione per accertarsi delle sue condizioni.

Fortunatamente, il musicista si è ripreso e la serata ha avuto un lieto fine. Non ha potuto prendere subito parte all’esibizione, ma al termine dello spettacolo è riuscito comunque a salire sul palco, tra il sollievo dei colleghi e del pubblico.

Il concerto rappresentava la tappa conclusiva del tour di Francesco De Siena, vincitore dell’ultima edizione di “The Voice Senior”.