Quasi 100mila euro destinati a raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali

LECCE – Raccolta manuale, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali e in aree adiacenti di proprietà della Provincia di Lecce. Con questo obiettivo l’Ente di Palazzo dei Celestini, per un totale di 99.880 euro, ha affidato il Servizio di Raccolta manuale, trasporto e smaltimento per “interventi di pulizia da eseguirsi con estrema tempestività”, prescrive la determinazione dirigenziale.

Le strade provinciali e le relative pertinenze, infatti, sono continuamente interessate dal fenomeno di abbandono dei rifiuti di ogni genere: indifferenziato, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, amianto, ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.

La ditta affidataria eseguirà le lavorazioni in piena sicurezza ed arrecando il minimo disagio possibile alla circolazione stradale. Le attività saranno per lo più di raccolta manuale del rifiuto, considerato che obiettivo primario è evitare i grossi accumuli di materiale sui cigli delle strade provinciali, salvo casi straordinari in cui ci possano essere situazioni che richiedano l’utilizzo di mezzi meccanici per la raccolta di consistenti quantità di rifiuto, abbandonati in luoghi non direttamente visibili dal personale della Provincia di Lecce adibito alla manutenzione e alla sorveglianza delle strade provinciali.

Il Servizio Viabilità provinciale, diretto da Luigi Tundo, infatti, procede con frequenza alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali, anche di piccole quantità, che possono arrecare pericolo alla circolazione stradale, determinare un pericolo per l’ambiente e contrastare con il decoro. Dal 2021 ad oggi è stato attivo un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati sui cigli delle strade provinciali, permettendo di smaltire in cinque anni oltre 3.470 tonnellate di rifiuti di ogni genere, di cui oltre 19 tonnellate di amianto.

Ora si è reso necessario affidare, in continuità con quello già fatto in questi anni, un servizio di raccolta manuale e smaltimento dei rifiuti, per mantenere l’elevata tempestività nella raccolta dei rifiuti abbandonati, evitando situazioni che possano portare all’accumulo.

Dichiara il presidente Fabio Tarantino: “Tenere pulite le strade provinciali è uno degli impegni che abbiamo assunto e sul quale vogliamo garantire continuità. Abbiamo destinato circa 100 mila euro al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati, proprio per evitare che singoli episodi si trasformino in accumuli. Parliamo di un fenomeno tutt’altro che marginale, come dimostrano le tonnellate di rifiuti rimosse dal 2021, che richiedono un’attività costante”.

“La vivibilità e il decoro di un territorio passano anche dalle condizioni delle strade che percorriamo ogni giorno. In un territorio a forte vocazione turistica come il Salento c’è anche un tema di immagine, perché quelle strade sono percorse ogni anno da migliaia di visitatori, e trovarle segnate dalla presenza di rifiuti contrasta con la qualità dei luoghi che vogliamo offrire a chi sceglie il Salento. A queste azioni, necessarie per rimediare a comportamenti illeciti, intendiamo affiancare interventi di prevenzione e controllo, perché il decoro non si garantisce soltanto pulendo più velocemente, ma riducendo il fenomeno che rende necessaria quella pulizia”, conclude.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle strade provinciali affianca la continua attività di prevenzione e contrasto all’abbandono stesso dei rifiuti, anche attraverso le foto trappole disseminate sul territorio salentino, svolta dalla Polizia provinciale guidata dal comandante Alessandro Guerrieri, insieme a quella sanzionatoria, nei casi di individuazione dei responsabili delle condotte illecite.

Nella lotta al fenomeno, inoltre, la Provincia di Lecce è supportata dalla fondamentale attività di vigilanza messa in campo dalle Guardie ecologiche volontarie (Gev), impegnate nella tutela ambientale del territorio.