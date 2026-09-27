Via Vecchia Carmiano cambia volto, partono i lavori: nuova pista ciclabile e più servizi

LECCE – La crescita di via Vecchia Carmiano comincia a tradursi anche in nuove infrastrutture. Parte il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile prevista nell’ambito della “Rete ciclabile universitaria – Lotto 3”, intervento finanziato con fondi Pnrr che coinvolgerà anche via Tenco, via Follerau, via Aprile, via Caretta e un tratto di viale Grassi. Il cronoprogramma indica il 31 ottobre come termine dei lavori, mentre per tutto il periodo saranno necessarie modifiche alla circolazione, con divieti di fermata e restringimenti della carreggiata nelle zone interessate. Per il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla l’intervento rappresenta però qualcosa di più di una semplice opera per la mobilità ciclistica. “È un lavoro che va a riqualificare una zona in grande espansione per la città – sottolinea – Abbiamo colto l’occasione per interpellare e confrontarci con don Fernando Doria, parroco della nascitura nuova San Vincenzo de Paoli, al fine di migliorare con nuovi servizi e infrastrutture tutta l’area. Faremo il possibile per chiudere tutto entro il 31 ottobre 2026”.

Un confronto che, secondo il vicesindaco, ha consentito anche di intervenire sul progetto originario con alcune modifiche mirate. “Al progetto sono state apportate alcune varianti in corso d’opera che hanno consentito un aumento della pubblica illuminazione, fondi come richiesto dal parroco e dai residenti della zona e abbiamo migliorato la segnaletica orizzontale al fine di garantire maggior sicurezza e migliore vivibilità per tutti”. La pista ciclabile si inserisce così in una trasformazione più ampia di un’area che negli ultimi anni ha visto crescere nuovi insediamenti residenziali e l’arrivo di molte giovani famiglie. A pochi passi dal nuovo tracciato sta infatti prendendo forma anche il maxi villaggio di San Vincenzo de Paoli, progetto voluto da don Fernando Doria e destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il quartiere.

La ditta Marullo ha già realizzato le sale parrocchiali e attorno alla nuova chiesa sono previsti una grande piazza, campetti sportivi, spazi per bambini e anziani, aree picnic e un percorso benessere aperto a tutta la città. Una crescita che comincia a riflettersi anche sul mercato immobiliare, con terreni e aree edificabili che acquistano valore parallelamente all’aumento dei servizi e dei collegamenti. Nel frattempo il cantiere comporterà inevitabili disagi temporanei: l’ordinanza comunale prevede restringimenti della carreggiata e divieti di fermata, ma impone di garantire gli accessi alle abitazioni, ai passi carrabili e percorsi protetti per i pedoni. La sfida adesso è rispettare la scadenza fissata: chiudere entro il 31 ottobre e consegnare a via Vecchia Carmiano non soltanto una pista ciclabile, ma un altro tassello del nuovo assetto di un quartiere che sta rapidamente cambiando dimensione e identità.