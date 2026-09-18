Autovelox, i giudici picconano il “Salvavelox”: annullata anche una multa del Comune di Trepuzzi

LECCE – I giudici continuano a picconare il cosiddetto decreto “Salvavelox”. Dopo i casi che hanno riguardato Galatina e Cavallino, arriva una nuova decisione del Giudice di Pace di Lecce che mette in discussione la validità degli accertamenti effettuati attraverso apparecchi approvati ma non adeguatamente omologati e tarati nelle concrete condizioni di utilizzo. Questa volta la “mazzata” riguarda il Comune di Trepuzzi e l’autovelox KRIA T-EXPRESS utilizzato sulla statale 613 Lecce-Brindisi. Con la sentenza pronunciata il 17 settembre, il giudice di pace Anna Maria Cosi ha accolto il ricorso presentato da un automobilista, difeso dall’avvocato Alfredo Matranga, annullando il verbale elevato dalla Polizia municipale di Trepuzzi per una violazione dell’articolo 142 del Codice della strada.

Il punto centrale torna a essere quello che ormai sta alimentando un consistente contenzioso in tutta Italia: approvazione e omologazione non possono essere considerate equivalenti. Nella sentenza il giudice evidenzia che il Comune aveva prodotto atti attestanti l’approvazione del dispositivo attraverso decreti ministeriali del 2011 e del 2014 e una copia di un certificato di taratura del 2022. Una documentazione che, secondo il giudice, non consente però di individuare con certezza l’apparecchio concretamente installato e utilizzato sulla statale. Il certificato prodotto, infatti, farebbe riferimento a un modello e a una matricola comuni a diversi dispositivi utilizzati su strade e territori differenti, senza elementi sufficienti per stabilire che si tratti proprio dello strumento impiegato dal Comune di Trepuzzi. Per lo studio Legale Matranga, che ha difeso l’automobilista multato, e per il Presidente dello “Sportello dei Diritti “, Giovanni D’Agata, la pronuncia conferma ancora una volta la non retroattività del c.d. decreto “Salvavelox” e le molteplici irregolarità commesse dalle Amministrazioni nella elevazione dei verbali attraverso apparecchiature elettroniche.