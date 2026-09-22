Due aggressioni nel carcere di Lecce, feriti due poliziotti penitenziari

LECCE – Due agenti di Polizia penitenziaria hanno riportato lesioni in due diverse aggressioni avvenute ieri nella casa circondariale di Borgo San Nicola di Lecce. Lo denuncia La segreteria regionale Fsa Cnpp Spp Puglia.
In particolare, fa sapere il sindacato, un sovrintendente sarebbe stato preso a morsi da un detenuto straniero con problemi psichiatrici all’interno del reparto detentivo. L’agente soccorso e portato in ospedale ha riportato dieci giorni di prognosi.
L’altra aggressione ai danni di un assistente di polizia penitenziaria si è verificata nel reparto colloqui.
L’agente – spiega il sindacato – è stato aggredito da un detenuto di origini campane, riportando varie escoriazioni e un trauma cervicale, con oltre 10 giorni di prognosi.
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