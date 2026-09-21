Morì dopo blitz antidroga. “Fu overdose”, chiesta archiviazione per poliziotti accusati di omicidio

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Nessuna responsabilità a carico dei tre poliziotti in servizio nel reparto anticrimine della questura di Lecce finiti sotto inchiesta con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del 48enne, Stefano Urso.

La tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre in un’abitazione di Presicce-Acquarica subito dopo un blitz antidroga della polizia. I nuovi sviluppi investigativi arrivano sulla scorta degli esiti dell’autopsia eseguita dal medico legale Alberto Tortorella: le cause del decesso sarebbero riconducibili a un’overdose e le ferite riportate dalla vittima alle mani (dei tagli di un centimetro) risulterebbero – secondo quanto riportato nella consulenza – compatibili con un’azione di contenimento della polizia che avrebbe allentato le manette ai polsi non appena l’uomo si è accasciato a terra.

Ecco perché la pm Maria Vallefuoco, titolare del procedimento, come riportiamo in anteprima, ha avanzato richiesta di archiviazione per i poliziotti così come per Antonio Viola e la sua compagna, Alessia Potenza, entrambi accusati di morte come conseguenza di altro reato perché – secondo l’impostazione accusatoria iniziale – avrebbero venduto al 48enne la dose rivelatasi poi letale. Dai successivi accertamenti, però, gli inquirenti non hanno acquisito alcuna contezza sul punto arrivando a ipotizzare che a cedere la cocaina possa essere stato un altro soggetto terzo mai mai identificato.

Quella sera, i poliziotti si erano presentati in casa della coppia (poi arrestata) a caccia di droga e armi a seguito di numerose segnalazioni raccolte nei giorni precedenti che riferivano di una sparatoria avvenuta in paese. Gli agenti della sezione anticrimine di Lecce, insieme ai colleghi del commissariato di Taurisano, avevano fatto così irruzione nell’appartamento dopo aver bloccato tutti i varchi.

All’interno avevano sorpreso sei persone e diversi grammi di droga sparsa sui tavoli. Probabilmente era stato organizzato un droga party. In casa, però, era accaduto qualcosa di anomalo, secondo chi c’era: gli stessi avevano riferito di una colluttazione ingaggiata con la polizia. In quei concitati frangenti, Urso sarebbe caduto per terra mentre si trovava in giardino. I soccorsi del 118 erano risultati vani.

La ricostruzione degli occupanti dell’abitazione venne immediatamente smentita dalla Polizia che – in un comunicato diramato nelle ore immediatamente successive – parlò “di un uomo presente all’interno che aveva aggredito gli operatori di polizia. Durante le concitate fasi, l’individuo aveva improvvisamente accusato un malore, perdendo conoscenza”.

La procura di Lecce, al netto delle due opposte ricostruzioni, aveva iscritto i poliziotti nel registro degli indagati e aveva stabilito di disporre l’autopsia allargando le indagini. Sulla scorta di un’istanza degli avvocati della famiglia di Stefano Urso – i legali Luca Puce e David Alemanno – la pm Vallefuoco aveva contestato l’accusa di morte come conseguenza di altro reato al proprietario dell’abitazione e alla compagna (difesi dagli avvocati Viola Messa e Davide Botrugno) finiti comunque in carcere per i 36 grammi di droga – tra crack e cocaina – trovati nella loro abitazione.

La vittima era in cura in un centro di salute mentale. In paese era noto negli ambienti dello spaccio e non era la prima volta che veniva perquisito dai carabinieri. In passato era stato ricoverato in una Crap e, negli ultimi tempi, era apparso fortemente debilitato dalle terapie e dai farmaci che assumeva per curare la sua tossicodipendenza.

Gli agenti erano assistiti dall’avvocato Antonio La Scala.