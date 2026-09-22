Massimo Vitaliano, a vent’anni dalla scomparsa il titolo di Veterano delle missioni internazionali. La cerimonia a Galatone

GALATONE – Vent’anni dopo la sua scomparsa, Galatone ha ricordato Massimo Vitaliano con una cerimonia intensa e partecipata, culminata nel conferimento alla memoria del titolo di “Veterano delle missioni internazionali”, riconoscimento del Ministero della Difesa destinato a chi ha prestato servizio nelle missioni fuori dal territorio nazionale. Un tributo che aggiunge un nuovo e importante riconoscimento istituzionale alla memoria del Caporal Maggiore Scelto morto a Nassiriya il 21 settembre 2006 (durante l’operazione “Antica Babilonia”, in seguito a un incidente stradale avvenuto a circa 10 chilometri da Nassiriya: aveva 25 anni) e che la sua città continua a custodire con affetto e riconoscenza.

La cerimonia si è aperta con l’intervento introduttivo del direttore editoriale del Corrieresalentino.it Gaetano Gorgoni e con un’introduzione toccante del sindaco Flavio Filoni, che ha posto al centro il valore della memoria e il compito di trasmettere alle nuove generazioni l’esempio lasciato da Vitaliano. “Ricordare Massimo significa custodire e ravvivare la memoria di chi ha servito con dedizione e responsabilità il proprio Paese e affidare alle nuove generazioni l’impegno di costruire un futuro fondato sui valori della pace, del rispetto reciproco e del dialogo. La sua storia appartiene alla sua famiglia, ma appartiene anche a tutta Galatone, che non ha mai smesso di sentirlo come uno dei suoi figli. A vent’anni dalla sua scomparsa vogliamo continuare a pronunciare il suo nome e a raccontare ai nostri ragazzi ciò che ha rappresentato, perché il tempo non cancelli il valore del suo servizio e del suo sacrificio”.

Alla commemorazione hanno preso parte numerose autorità civili e militari. Per la Provincia di Lecce era presente Stefano Prete, consigliere provinciale delegato dal presidente Fabio Tarantino. Hanno partecipato il colonnello Federico Mora, comandante del 5° Reggimento Lancieri di Novara, il tenente colonnello Francesco Raffa, capo Ufficio Affari Generali dell’Esercito, il colonnello Simone Radaelli, comandante del 1° Gruppo Squadroni Guide, il capitano di fregata Angelo Napolitano, il capitano Pietro Alberto Ferrante, comandante del 1° Squadrone Guide, il tenente Giuseppe Afeltra, delegato del 15° Reggimento Cavalleggeri di Lodi, il luogotenente Domenico Rizzo e il Graduato Aiutante Francesco Ventura. Presente anche una delegazione della Caserma Nacci di Lecce, insieme a don Marco Bottazzo, cappellano militare, e Padre Battista.

Per l’Arma dei Carabinieri hanno partecipato il tenente Matteo Dario Agozzino della Compagnia di Gallipoli e il 1° Luogotenente Ivan Pantaleo Mele, comandante della Stazione di Galatone. Presente anche il commissario capo Marco Miccoli, comandante della Polizia Locale di Galatone. Numerosa la rappresentanza delle associazioni d’Arma: Associazione Arma Aeronautica di Galatone, Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Nardò, Associazione Nazionale Sottufficiali di Galatone, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Galatone e Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria Provinciale. Hanno preso parte alla giornata anche i gruppi scout Galatone 1 e Galatone 2.

Un ruolo centrale è stato affidato alle scuole. Dopo i saluti della dirigente dell’Istituto “E. Medi”, Annamaria Campa, della dirigente dell’Istituto Comprensivo Galatone Polo 1, Adele Polo, e del dirigente del Polo 2, Antonio Caputi, sono stati gli studenti a trasformare il ricordo in un messaggio rivolto al futuro. Gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado “Principe di Napoli” del Polo 2, coordinati dalla docente referente Rossella Potenza insieme a Paola Petrucelli, Daniela Caputo e Marcello Mangia, hanno presentato “Un ragazzo da ricordare”, una riflessione costruita attorno a 25 parole, una per ogni anno della giovane vita di Massimo. Un modo per ricordarlo non soltanto attraverso la sua morte, ma soprattutto attraverso la sua vita, i suoi valori e il suo esempio.

Gli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio De Ferrariis” del Polo 1, guidati dalla docente referente Sara De Matteis e dalle docenti Sandra Portalatini, Mariacristina Nico e Isabella Rizzo, hanno invece proposto l’intervento teatralizzato “La vita è bella”, aggiungendo alla commemorazione un momento di forte coinvolgimento emotivo.

Le immagini di Massimo proiettate sullo schermo hanno accompagnato poi il saluto agli ex commilitoni Carmelo Cirelli, Paolo Musso, Antonio Umbrello e Giovanni Toscano, presenti con le rispettive famiglie. Un legame che resiste da vent’anni: ogni anno tornano a Galatone per manifestare vicinanza e affetto alla famiglia Vitaliano e per ricordare il compagno con cui hanno condiviso il servizio e una parte importante della propria vita. Alla cerimonia ha preso parte anche l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria di Salerno, la cui sezione è intitolata proprio a Massimo Vitaliano. Il presidente, luogotenente Flavio Napoli, ha portato il proprio saluto insieme ai soci Andrea Albano, Luigi De Martino, Pasquale Annunziata e Michele Battista.

La giornata ha così unito il riconoscimento ufficiale del Ministero della Difesa, il ricordo della famiglia, la presenza dei reparti militari, delle istituzioni e delle associazioni e soprattutto il coinvolgimento degli studenti. A vent’anni da Nassiriya, Galatone ha scelto ancora una volta di non lasciare che il tempo trasformi Massimo Vitaliano in una semplice data: il titolo di “Veterano delle missioni internazionali” diventa il nuovo segno di una memoria che continua a vivere attraverso la sua comunità.