Sicurezza nel Salento, 27 nuovi agenti assegnati alla Questura di Lecce e ai Commissariati

LECCE – Rinforzi in arrivo per le forze dell’ordine salentine: 27 nuovi operatori della Polizia di Stato, tra Agenti e Assistenti, sono stati destinati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Lecce e alle sedi distaccate della provincia.

Il contingente è stato ricevuto dal Questore Giampietro Lionetti presso l’Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano per l’accoglienza ufficiale e l’indirizzo operativo prima dell’immissione in servizio.

L’incremento dell’organico e le linee d’intervento

L’arrivo delle nuove unità consentirà di potenziare i servizi di prevenzione, vigilanza e controllo straordinario del territorio, operando in sinergia con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”.

Le attività operative si concentreranno in particolare sulle aree periferiche del capoluogo, sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sui reati predatori e sulla prevenzione dei fenomeni di degrado legati alla movida.

Il bilancio delle ultime attività di controllo

L’assegnazione si inserisce in un quadro di monitoraggio intenso del territorio provinciale.

Nel corso della scorsa settimana, i servizi straordinari coordinati dalla Questura hanno interessato, oltre a Lecce, i comuni di Porto Cesareo, Gallipoli e San Cesario, estendendo la vigilanza ai luoghi di aggregazione giovanile e agli obiettivi sensibili.

Nel solo ambito cittadino del capoluogo i controlli sono stati indirizzati verso il centro storico, piazza Mazzini, via Leuca, il quartiere Ferrovia-Casermette, piazzetta Santa Chiara, piazzale Carmelo Bene e il parco Galateo, oltre all’area dei principali uffici postali e commerciali.

Complessivamente, il bilancio delle operazioni svolte nella scorsa settimana su tutto il territorio provinciale ha portato al controllo di 1.447 veicoli e all’identificazione di 3.324 persone.