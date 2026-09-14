Vela, nuovo successo a Reggio Calabria per il Circolo nautico “La Lampara asd”: Nicolò Portaluri primo nella Divisione Cadetti del Trofeo Optisud 2026

Nuovo risultato nei giorni scorsi per il Circolo nautico “La Lampara asd” presso il Circolo Velico Reggio di Reggio Calabria, dove si è disputata la terza e ultima tappa del Trofeo Optisud 2026, cui il circolo nautico neretino ha preso parte con tre dei suoi giovanissimi atleti: Nicolò Portaluri (Divisione B), Sergio Rey Fernandez e Leonardo Lezzi (Divisione A).

Ed è stato subito successo: Nicolò Portaluri si è infatti aggiudicato il Trofeo Optisud 2026 nella Divisione Cadetti, grazie a parziali di ottimo livello — 2°-2°-4° — che gli hanno garantito il primo posto assoluto. Un traguardo costruito con sacrificio, attenzione e dedizione, giorno dopo giorno, in acqua e a terra. Buona prova anche per Sergio Rey Fernandez, piazzatosi al 7° posto della classifica generale Divisione A e al 4° posto della graduatoria maschile, dimostrando una crescita costante del suo livello agonistico. Leonardo Lezzi si è invece attestato al 10° posto della classifica generale Divisione A, risultato di tutto rispetto, e torna a casa con una bellissima sorpresa: un Optimist Nautivela nuovo, vinto all’estrazione premio della tappa.

“La squadra Optimist della Lampara annovera altri cinque atleti, oltre i tre su citati, e sta diventando sempre più competitiva”, commenta l’allenatore Lorenzo D’Andria, che sottolinea come i ragazzi formino un gruppo sempre più coeso e legato ai colori del Circolo. “Tutto questo anche grazie al grande supporto dei colleghi tecnici Carmine Bresciani e Alessandro Pipitone”. Anche il presidente Domenico Falco si è complimentato con Lorenzo per il buon lavoro che sta svolgendo, ringraziando non solo i giovani atleti, ma anche le loro famiglie, “senza il sostegno delle quali non sarebbe possibile raggiungere questi risultati”.